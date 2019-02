Třetinu Česka trápí silné sucho, stát s vodou hospodaří špatně

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Na třetině území České republiky jsou podzemní vody před začátkem jara ve stavu silného nebo mimořádného sucha, část obcí musí být zásobována vodou z cisteren. Při čtvrteční diskusi Institutu pro politiku a společnost to řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Letošní nadbytek sněhu podle něj problémy se suchem neřeší.

Špatná situace je podle Brabce například na střední Moravě nebo v Polabí, kde je půda nasycena jen malým množstvím vody. Stav komplikuje především skutečnost, že se Česko se suchem potýká nepřetržitě pět let. V řadě obcí tak vyschly studny, které v minulosti měly vodu i v dobách největšího sucha.

"Situace, kdy na některých horách máme až tři metry sněhu, vytváří ve společnosti šálivou představu, že problém se suchem je vyřešen. Bohužel ale tomu tak není," řekl Brabec. K dnešnímu dni sníh v Česku obsahuje přibližně 2,1 miliardy metrů krychlových vody. "Kolik ale máme vody ve sněhu není příliš podstatné," dodal a připomněl rok 1947, kdy na českém území panovalo mimořádně suché počasí. "Tehdy přitom zima byla také velmi bohatá na sníh," upozornil.

Česko by se podle ministra mělo naučit lépe hospodařit s vodou, protože v tom má velké rezervy. Podle statistik v tuzemsku naprší až 60 miliard metrů krychlových vody ročně, přičemž pro pitnou vodu se využije sotva procento. Stát se podle Brabce začal na sucho připravovat pozdě.

Ministr dodal, že se nyní sice plní přehrady nebo vodárenské nádrže, které loni měly problémy s naplněním, to však z hlediska množství vody v krajině v průběhu celého roku nemusí pomoci. Klíčový podle něj bude začátek vegetační sezony, tedy přibližně přelom března a dubna.

Další účastník diskuse biolog David Storch současné počasí charakterizoval jako období extrémů. Stát by podle něj měl při provádění opatření proti suchu počítat s možností, že se současné počasí může za několik let otočit do opačného extrému, kdy naopak bude vody přebytek a budou hrozit povodně.

Za posledních zhruba pět let ministerstvo z evropských i národních zdrojů podpořilo více než šest tisíc projektů za sedm miliard korun na zadržení vody v krajině. Jde o stovky rybníků, tůní, mokřadů či úpravu vodních toků. Část dotací je určena také pro domácnosti na prohloubení studní či výstavbu nových vrtů. Na boj se suchem cílí také pokračující program Dešťovka, ze kterého ministerstvo podporuje zakoupení a instalaci nádrží na shromažďování dešťové vody určené k zalévání nebo splachování či systémy na přečištění vody.

Pro letošní rok jsou na projekty spojené s řešením sucha vyčleněny další dvě miliardy, v roce 2020 by měla být částka podobná.