Prioritou pro změny krajiny budou suché oblasti, chystá se novela zákona

Úpravy, které zadrží vodu v krajině, by měla přinést novela o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, jež chystá ministerstvo zemědělství. Prioritou budou nově oblasti zasažené suchem. Díky novele by měl Státní pozemkový úřad (SPÚ) možnost vykupovat pozemky pro úpravy za tržní ceny, nikoliv jen za úřední, jak je tomu nyní. Dnes to uvedl na tiskové konferenci ústřední ředitel SPÚ Martin Vrba.

