Tragédie na palubě: turista z dovolené zemřel těsně po přistání v Praze
29. 1. 2026 – 9:31 | Zprávy | Anna Pecena
Náš let domů skončil hrůzou. To je děsivý příběh, který se odehrál v úterý večer na běžném charterovém letu společnosti Smartwings, mířícím z kapverdského ostrova Boa Vista na Letiště Václava Havla v Praze. Mladá žena, která se vracela z dovolené, podle všeho zemřela přímo na palubě krátce po úspěšném přistání v metropoli. Incident šokoval cestující i pozorné personál letiště.
Po šestihodinovém letu letadlo dosedlo na přistávací dráhu ve 21:51 našeho času. Cestující si oddychli, že je konečně doma, ale netušili, jak tragicky ten večer skončí pro jednu z pasažérek. Žena, o jejímž přesném věku se zatím neví, náhle během čekání na asistenci při vystupování zemřela. Cizinecká policie uvedla, že šlo s největší pravděpodobností o přirozenou příčinu úmrtí, nikoli o technický problém či nehodu.
Mrazivé chvíle mezi autobusy a kufry
Jde o situaci, kterou si většina cestujících nechce představit – stát pár metrů od normálního přistání a ocitnout se u smrtelné události. Podle dostupných informací došlo k úmrtí ještě před tím, než byla cestující předána pozemní asistenci pro osoby s omezenou pohyblivostí. Personál letadla i záchranáři na místě se pokusili pomoci, ale bezúspěšně. Společnost Smartwings následně vyjádřila upřímnou soustrast rodině a blízkým zesnulé.
Podobné situace nejsou v historii letectví úplně běžné, ale stávají se. V přehledech leteckých incidentů se například uvádí, že v minulosti došlo i k tragédiím během nouzových přistání či technických selhání, kdy zahynuli cestující nebo posádka. Nicméně v tomto případě se vše odehrálo po normálním dosedu, bez jakýchkoliv známek mechanického selhání letadla.
Proč se tyto události dějí? Statistika vs. realita
Letecká doprava je obecně považována za jeden z nejbezpečnějších způsobů cestování. Podle dlouhodobých statistik jde o extrémně nízké riziko úmrtí při letu či přistání ve srovnání s jinými druhy dopravy. Statistiky ukazují, že většina tragédií v civilním letectví je spojena s technickými selháními, nepříznivými povětrnostními podmínkami nebo pilotní chybou, a tyto případy jsou velmi dobře dokumentované – například velké nehody v minulosti, kdy stovky lidí přišly o život během turbínových selhání nebo kolizí.
Nicméně smrt cestujícího přímo na palubě krátce po přistání je extrémně vzácná a nejčastěji se ji podaří přičíst zdravotnímu stavu dotyčného. Letecké prostředí a stres spojený s cestováním může být náročný i pro lidi, kteří nemají zjevné zdravotní potíže. V tomto konkrétním případě vyšetřovatelé operují s pravděpodobností přirozené smrti, ale více informací se očekává, jakmile budou dokončeny oficiální lékařské závěry.
Příběh připomíná, že i ve chvílích, kdy je všechno „v pohodě“, se může stát něco, co vám vezme dech. Letecká doprava zůstává bezpečná, ale lidské osudy jsou někdy nevyzpytatelné.