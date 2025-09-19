Toto musíte vidět: Lidl spustil šokující slevy - co vám nesmí uniknout
19. 9. 2025 – 6:51 | Zprávy | Anna Pecena
Leták Lidl platný od 18. do 21. září 2025 přináší řadu produktů, které se zdají být skoro darované. Ve výběru najdete nejen potraviny se super slevou, ale i vybavení do domácnosti, elektroniku a alkohol, který vám opravdu překvapí cenou. Mrkněte na největší hity a tipy, co byste měli rovnou vložit do košíku.
Ovoce a zelenina za pár korun
Lidl znovu ukazuje, že na čerstvé ovoce a zeleninu sází nejvíc. Čerstvé fíky pořídíte jen za 6,90 Kč za kus, což je cena, která před pár lety působila jako z říše snů. Skvěle doplní podzimní jídelníček a navíc vypadají na stole luxusně. Neméně lákavě působí hrušky odrůdy Lucasova, prodávané za 24,90 Kč za kilogram. Pokud máte chuť na drobné rajčátka, v letáku jsou keříková cherry rajčata za 5,90 Kč za kus – ideální do salátů nebo jen tak na svačinu.
Maso, sýry a uzeniny v hlavní roli
Milovníci mléčných výrobků ocení mozzarellu Pilos (classic nebo light), která je k dostání za 13,90 Kč v balení 220 gramů. To je nabídka, která potěší jak gurmány, tak i ty, kteří si rádi udělají lehkou večeři. Vedle ní stojí eidam 30 % značky Lacrum, nabízený za 16,90 Kč za 100 gramů.
Pokud patříte mezi rybí nadšence, pak vás nadchnou chlazené filety lososa obecného – 100 gramů vyjde na 31,90 Kč, což je velmi příznivá cena na prémiovou rybu. A aby toho nebylo málo, Lidl nabízí i vídeňské mini párky v balení 300 gramů za 49,90 Kč. Rychlá večeře nebo pohoštění pro návštěvu je tak vyřešeno během pár minut.
Nápoje a sladké rozmazlování
K osvěžení přijde vhod nealkoholické ochucené pivo Birell, které v plechovce o objemu 0,5 litru pořídíte za 18,90 Kč. Pokud dáváte přednost kávě, pak vás potěší akce na kapsle Dolce Gusto. V balení 30 kusů stojí 189,90 Kč a nabízí různé druhy příchutí. Domácí příprava kávy tak nikdy nebyla jednodušší a levnější.
Jak využít akci na maximum
Je dobré mít na paměti, že všechny akce platí pouze do neděle 21. září, a to do vyprodání zásob. U čerstvých produktů se vyplatí zkontrolovat datum spotřeby a kvalitu přímo v prodejně. Některé produkty, zejména ryby a speciality, mohou mít v jednotlivých prodejnách rozdílnou dostupnost. Vyplatí se proto vyrazit na nákup hned první den, kdy je nabídka nejbohatší.