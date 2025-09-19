Dnes je pátek 19. září 2025., Svátek má Zita
Boj o život! Slavný hudebník skončil na JIPce a šlo do tuhého

19. 9. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

Boj o život! Slavný hudebník skončil na JIPce a šlo do tuhého
zdroj: Profimedia.cz
Chvíli to vůbec nevypadalo dobře a manželka trnula hrůzou.

Oblíbený hudebník Lešek Semelka má za sebou těžké a pořádně děsivé chvíle: Během léčení v rehabilitačním ústavu na Chrudimsku, kam vyrazil kvůli problémům s chůzí, se mu náhle přitížilo.

A to tak moc, že můžeme klidně mluvit o boji o holý život s těžkým zánětem: Doktoři ho z rehabilitačního centra převezli do špitálu v Litomyšli, kde strávil několik dní dokonce na jednotce intenzivní péče.

Šlo prý docela do tuhého, přiznala manželka pro magazín Aha!„Měli jsme o něj velký strach, nebyl vůbec dobrý, měl zánět v těle.“

Na JIPce se jeho stav naštěstí nakonec zlepšil: „Už je na tom mnohem lépe. Jezdím za ním, co to jde. Teď se bude Lešek vracet do rehabilitačního ústavu, a když vše půjde dobře, přivezu si ho na konci měsíce domů. Moc děkuji za zájem,“ dodala.

Hned, jak to zdraví dovolí, by se Semelka chtěl vrátit k vystupování – je to pro něj prý hlavní motivace.

Zpěv a hudba by mu také mohla pomoci se psychicky srovnat se ztrátou nevlastní dcery – Heleny Zeťové, která tragicky zemřela loni po pádu z okna.

