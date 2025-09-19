Bitva pokračuje: Brzobohatý byl u soudu ostřejší než kdy předtím, Kuchařová se navážela do jeho rodiny
19. 9. 2025 – 7:01 | Magazín | BS
Soudní spor se po dvou letech konečně blíží do finiše.
Už mu začínají docházet nervy a bouchat saze. Není divu, po dvou letech soudních tahanic by nejspíš ztrácel trpělivost úplně každý a hudebník Ondřej Brzobohatý není výjimkou.
Bitvu přitom začal on sám, když se nehodlal smířit s chováním své bývalé manželky Taťány Kuchařové, která se podle něj dopustila nactiutrhání, když "omylem" zveřejnila znění připravované církevní žaloby.
V žalobě Kuchařová o svém bývalém manželovi mimo jiné tvrdila, že je trans, že nemá vyhraněnou sexuální orientaci a že není schopen počít dítě.
Soudce Martin Trepka již před několika měsíci vyslovil jasný předběžný právní názor: Kuchařová se dopustila pomluvy a bude platit. Další měsíce se tak teoreticky řeší vlastně už jen jak moc: Je totiž důležité, zda obsah jejího tvrzení byl pravda, nebo ne.
Kdyby neprávem zveřejnila pravdivé informace, pořád by samozřejmě byla vinna. Ale pokud se prokáže, že pomlouvala a ještě lhala, bude platit víc.
Jenže od té doby uplynula řada měsíců, verdikt pořád nikde a soud, ke kterému Ondřej na rozdíl od exmanželky poctivě dochází, už začíná být úmorný. Tak moc, že hudebník nedávno doporučoval široké veřejnosti, aby řešila spory domluvou a nikdo se nesoudil, pokud opravdu nemusí.
Rozsudek jsme si nevyslechli ani při včerejším jednání. Co naopak k slyšení bylo, byli dva opakovaně předvolaní svědci: Ondřejův kamarád Jakub Malík a kontroverzně vystupující kněz Štěpán Romuald Rob.
O čem přesně vypovídali, nevíme, protože během sezení svědků byla veřejnost vykázána ze sálu. Svědčili nicméně oba naráz a pravděpodobně tedy ke stejné věci.
Jako důkazní materiál se dál probíraly články z novin, magazínů a také Brzobohatého účast v pořadu ChiChi na gauči, kde otevřeně mluvil o své zálibě v drag queen a obhájce žalované strany to považuje za důkaz, že Brzobohatému nemohla vzniknout žádná újma, když se o věci bez problémů zmiňuje sám.
Že drag queen je opravdu něco jiného než trans sexuální identita, neplodnost či nevyhraněná orientace, už obhajoba zapomněla vzít v potaz.
Na závěr se vydal na zteč sám Ondřej: Pronesl předem připravenou řeč a nejednalo se o žádný kratičký úryvek. Mluvil více než hodinu, popsal prakticky celý dosavadní průběh sporu a ostře se opřel do své bývalé manželky.
Klíčová pointa proslovu byla sama o sobě nepříliš překvapivá: Brzobohatý by už rád viděl konec sporu, ale polevit nemůže, protože pociťuje povinnost očistit své jméno a jméno svých blízkých, do kterých se Kuchařová taktéž obouvala.
Zejména mu leží v žaludku chvíle, kdy se jeho bývalá manželka navážela do zesnulého otce, Radoslava Brzobohatého.
„Celá rodina to ví a tají to. Kryjí ho vším, co jde. Já byla volavka. Byli prý šťastní, že to mohli schovat za někoho dalšího. Skoro jsem se sesypala. Věděl to jeho otec, proto měli tak velmi komplikovaný vztah. A tyhle pohádky o tom, jak si rozuměli, nejsou pravda. Jeho matka to kryje a snaží se to zamést pod koberec. Nedovolili mu být, kým je, a proto se naučil to schovávat za rádoby heterosexuální vztahy. Je to psycho,“ hlásila Kuchařová svého času v SMS zprávě.
„Mimochodem, toto je asi ta nejzásadnější SMS, která mě nutí tuhle soudní bitvu podstupovat až do absolutního konce. Tvrdit totiž o mé rodině takhle sprosté lži, a navíc brát si do úst přímo mého otce a tvrdit o něm, že svůj láskyplný a silný vztah ke mně jen předstíral a byl tím pádem lhář, je něco, nad čím nedokážu mávnout rukou a nedokážu to odpustit,“ reagoval na ni Brzobohatý během svého projevu.
„Jeho matka zneužívala podobně Radka a on to samé dělá svým partnerkám. Doufám, že konečně média napíšou pravdu o té jejich famílii. Nezaslouží si nic jiného. Radek se musí vážně v hrobě otáčet. Ať pak kontaktují jeho matku k vyjádření a uvidíte, že ta ho potopí jako první. Těch jejich smyšlenek, to je celé pravda a doufám, že se to konečně ukáže,“ dál tvrdila Kuchařová.
„Taťána mého otce nikdy osobně nepotkala, jelikož zemřel ještě před naším seznámením. Přesto ho v esemeskách familiárně označuje křestním jménem, což jen dokazuje naprostou absenci úcty a respektu, kterou by jinak přece slušný člověk už jen v takovýchto souvislostech projevil,“ kontroval Brzobohatý ve své řeči.
Přání, aby už bylo po všem, by se mu mohlo teoreticky splnit už brzy: Soudce naznačil, že během dalšího líčení, které proběhne v listopadu, by konečně měl padnout i verdikt.