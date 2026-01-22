Totální válka s Trumpem? Evropa vytahuje na Ameriku svou „bazuku“ a miliardová cla
22. 1. 2026 – 11:00 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Donald Trump znovu útočí na Evropu a tentokrát jde o všechno. Bývalý prezident hrozí ovládnutím Grónska a likvidačními cly na evropské zboží. Jenže Brusel už nehodlá jen nečinně přihlížet. Francouzský prezident Emmanuel Macron volá do zbraně a chce aktivovat doposud nepoužitou ekonomickou zbraň hromadného ničení – takzvanou obchodní bazuku. Pokud k tomu dojde, američtí giganti jako Apple, Facebook nebo Netflix pocítí hněv starého kontinentu na vlastní kůži.
Digitální poprava amerických gigantů
Evropská unie má v rukávu eso, kterému se oficiálně říká Nástroj proti nátlaku (ACI). V bruselských kuloárech se mu však neřekne jinak než „velká bazuka“. Tento zákon, který platí od roku 2023, dává Unii brutální pravomoci k odvetě za ekonomickou šikanu. Původně byl ušitý na míru Číně, ale nikdo nečekal, že se jeho hlavním terčem stanou Spojené státy. Britský deník The Guardian k tomu trefně poznamenal: „EU vymyslela tento odstrašující prostředek v reakci na takové situace, ale nikdy si nepředstavovala, že by se mohl vztahovat na USA.“
Pokud Brusel stiskne spoušť, následky budou drtivé. Evropa by mohla uvalit speciální daně na služby firem jako Amazon, Meta či Alphabet. Ve hře je ale i mnohem radikálnější krok: stopka pro platby za americké patenty. To by v praxi znamenalo, že evropské firmy přestanou platit za software nebo léky z USA, čímž by de facto přestala platit ochrana amerického duševního vlastnictví.
Odveta za 2 biliony korun už příští týden
Zatímco aktivace „bazuky“ může trvat měsíce kvůli byrokratickým procesům, jiná hrozba je doslova za dveřmi. Už 6. února končí příměří v celní válce a na americké zboží v hodnotě 2,3 bilionu korun mohou dopadnout drakonická cla. Tentokrát se Evropa nebude mazlit – pod palbou se ocitne americký bourbon, sójové boby i letadla.
„Evropská komise by mohla strávit až čtyři měsíce posuzováním, zda dochází k nátlaku, a členské státy by poté měly dalších osm až deset týdnů na to, aby rozhodnutí schválily, či neschválily. Jakákoli odveta by vyžadovala váženou většinu členských států a další kolo zoufalých jednání,“ varuje The Guardian před zdlouhavým procesem. Nicméně pro Trumpa je klíčové, že k rozhodnutí už není potřeba jednomyslný souhlas všech zemí. Stačí kvalifikovaná většina, takže rebelové jako Maďarsko už nebudou moci odvetu zablokovat.
Kdo to zaplatí? My všichni
Analytici z Goldman Sachs varují, že pokud Trump skutečně zavede desetiprocentní cla, evropská ekonomika dostane tvrdý zásah do vazů. Nejhůře na tom bude Německo, jehož exportní motor by mohl zadrhnout. Ale ani Američané nebudou slavit. Cla prodraží evropské zboží v USA, vyženou nahoru inflaci a zastaví investice.
V sázce je největší obchodní vztah světa, který má hodnotu přes 40 bilionů korun. Evropští spotřebitelé se sice obávají, že se jim prodraží předplatné na Netflixu nebo nákup iPhonu, ale politická reprezentace v čele s Macronem je přesvědčena, že před Trumpem už nelze couvnout. Bitva o Grónsko a budoucnost volného obchodu právě začíná a Evropa poprvé v historii tasí zbraň, která může americkou ekonomiku pořádně zabolet.