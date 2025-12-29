Tohle vám může udělat veřejná nabíječka telefonu
29. 12. 2025 – 8:26 | Zpravodajství | Alex Vávra
Veřejné nabíjecí stanice jsou lákavé řešení ve chvíli, kdy telefonu dochází baterie. Spolu s energií ale mohou teoreticky přenášet i data, což dalo vzniknout pojmu juice jacking. Jde o reálnou hrozbu, nebo spíš přehnaný strašák? Vysvětlujeme, jak to funguje, jaké je skutečné riziko a jak se při nabíjení na veřejnosti chovat chytře a bez zbytečné paniky.
Telefon hlásí pět procent baterie. Rozhlížíte se kolem sebe, nervózně lovíte v kapsách a pak přijde úleva: veřejná nabíječka. Na letišti, v kavárně, v obchodním centru. Stačí zapojit kabel a je po problému. Jenže právě v tomhle okamžiku se objevuje otázka, kterou ještě před pár lety řešili jen ajťáci a bezpečnostní experti. Je to opravdu bezpečné? Nebo si spolu s energií do telefonu pouštíte i něco, co tam rozhodně nepatří?
Juice jacking je pojem, který zní trochu jako marketingový trik nebo název hackerského filmu, ale ve skutečnosti označuje konkrétní typ kybernetického útoku. Vychází z jednoduchého faktu: USB kabely a porty nepřenášejí jen elektřinu, ale také data. A právě toho lze zneužít. Důležité ale je říct hned na začátku jednu věc – nejde o masovou hrozbu, která by dnes a denně kosila miliony telefonů. Spíš o riziko, které dává smysl znát, pochopit a nepodceňovat.
Co je juice jacking a proč se o něm mluví
Juice jacking označuje situaci, kdy je veřejný USB port, nabíjecí stanice nebo dokonce samotný kabel upraven tak, aby kromě nabíjení dokázal komunikovat se zařízením. Teoreticky může dojít ke krádeži dat, instalaci škodlivého softwaru nebo k pokusu o získání kontroly nad telefonem, tabletem či notebookem. Důležité je, že takový útok nevyžaduje sci-fi technologie. Stačí malý čip schovaný v kabelu nebo pozměněná nabíjecí stanice, která na první pohled vypadá zcela běžně.
Výzkumníci podobné scénáře předvádějí už více než deset let, hlavně na bezpečnostních konferencích. Právě tam vznikla i většina varování, která se později dostala do médií. Problém je, že varování často žijí vlastním životem a znějí mnohem hrozivěji, než jaká je realita. K dnešnímu dni neexistují důvěryhodně zdokumentované případy, kdy by běžní uživatelé moderních telefonů s aktuálním systémem byli ve velkém napadeni přes veřejné nabíjecí stanice. Odborníci se shodují, že riziko existuje, ale je nízké a většinou by šlo o cílený útok, nikoli náhodnou smůlu.
Výrobci zařízení navíc nezaspali. iOS i Android postupně omezily automatický přístup k datům přes USB, zavedly potvrzování připojení, blokování dat při zamčeném zařízení a další ochranné mechanismy. Jinými slovy: dnes už nestačí jen něco zapojit a čekat, že se telefon sám otevře útočníkovi.
Jak se chovat chytře při nabíjení na veřejnosti
Základní pravidlo je překvapivě jednoduché: používejte vlastní nabíječku a zapojujte ji přímo do zásuvky. Tím se celý problém s USB porty prakticky eliminuje. Pokud to nejde, dá se riziko výrazně snížit i jinak. Vlastní kabel je lepší než ten, který vám někdo nabídne. Ještě lepší je malý adaptér zvaný USB data blocker, který fyzicky zablokuje přenos dat a pustí jen elektřinu.
Rozumné je také chování během nabíjení. Veřejná nabíječka není ideální chvíle na přihlašování do internetového bankovnictví, změnu hesel nebo práci s citlivými účty. Sledujte upozornění telefonu a nikdy nepotvrzujte důvěru k připojenému zařízení, pokud přesně nevíte, co děláte. A samozřejmě platí klasika: aktualizovaný systém znamená vyšší bezpečnost.
Juice jacking tedy není strašák, který by vás měl odradit od cestování nebo používání moderních technologií. Zároveň to ale není úplný nesmysl, který by šlo ignorovat mávnutím ruky. Je to dobrý příklad toho, jak se technická možnost může v médiích změnit v paniku, i když realita je mnohem střízlivější.
Nakonec platí jednoduchá rovnice: moderní telefony jsou dnes výrazně lépe chráněné než dřív, ale žádná technologie nenahradí zdravý rozum. Pokud víte, kam kabel zapojujete, co potvrzujete na obrazovce a kdy je lepší raději počkat, můžete se klidně dobíjet i ve veřejném prostoru. Bez stresu, bez paranoie a hlavně bez zbytečného rizika.