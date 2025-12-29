Novoroční kocovina? 5 jídel, která vás postaví na nohy
29. 12. 2025 – 8:12 | Komerční sdělení | Inzerce
Nový rok většinou začíná dvěma typy lidí. Ti první vstávají s úsměvem, odpočatí a spokojení, ti druzí se probouzí s pocitem, že mají v hlavě orchestr a na jazyce suchou poušť. A právě pro tuto druhou skupinu existují jídla, která fungují jako restart. Nezachrání svět, ale dokážou dát tělu přesně to, co po dlouhé noci potřebuje. Teplo, sůl, tekutiny, energii a trošku lásky v talíři. Tady je pět jídel, která se tradičně osvědčují a která vám první den nového roku umí vrátit barvu do tváře.
Česnečka je nejspolehlivější lék
Česnečka je absolutní klasikou, která kraluje všem povánočním a posilvestrovským kuchyním. Když máte pocit, že vás skolilo silvestrovské úsilí, silný vývar s česnekem je přesně to, co tělo potřebuje. Česnek pomůže imunitě a jeho výrazná chuť a aroma dokážou doslova probudit unavené smysly. Brambory zase dodají energii a vývar doplní tekutiny a minerály, které se večer předtím vytratily neznámo kam.
Výhodou česnečky je, že se dá upravit podle toho, jak mizerně se cítíte. Někdo dává víc česneku, někdo přidá vajíčko, jiný zahustí chlebem. Ať je recept jakýkoli, jedno platí vždycky. Česnečka je jídlo, které vrací život. A právě proto je každý rok 1. ledna jedním z nejvyhledávanějších receptů.
Topinky se sýrem nebo šunkou jako rychlá pomoc
A když máte chuť na něco opravdu jednoduchého a nechcete ani škrábat brambory, topinky jsou spása. Křupavý chléb, trochu másla, sýr nebo šunka, případně česnek – a máte jídlo hotové během pár minut. Topinky dodají energii, chutnají vždycky a dají se jíst i ve chvíli, kdy je člověk ještě napůl v náladě minulého večera. Jsou rychlé, levné a efektivní. A právě v tom leží jejich kouzlo. V době, kdy se svět rozbíhá pomalu, topinka umí nabídnout okamžitou útěchu.
Poctivý guláš vás srovná
Když tělo potřebuje něco pořádného, recept na guláš je spolehlivá volba. Guláš si získal oblibu právě proto, že je hutný, hřejivý a aromatický. Zkrátka nabízí přesně to, po čem organismus volá po náročném večírku: sůl, bílkoviny i energii. Poctivý hovězí guláš vytvoří pevný základ, který pomůže stabilizovat žaludek a postaví vás na nohy.
Můžete si ho uvařit předem a 1. ledna jen ohřát, což ocení každý, kdo ráno hledá nejen úlevu, ale i minimum povinností v kuchyni. A když k němu přidáte kousek chleba, rázem máte jídlo, které nekompromisně uspokojí hlad i žaludek, který se ještě vzpamatovává.
Kuřecí vývar funguje jako účinná záchrana
Pokud česnečka funguje jako nakopávač, kuřecí vývar je spíš uklidňující pohlazení. Je to ideální volba pro ty, kteří mají citlivý žaludek. Teplý vývar hydratuje, dodává minerály, uvolňuje napětí a celkově zklidňuje tělo. Díky zelenině a kuřecímu masu doplní lehce stravitelné bílkoviny a dá tělu energii bez zbytečné zátěže. Je to první krok k tomu, abyste vůbec byli schopní přemýšlet o něčem jiném než o polštáři.
Bramborová kaše s masem pro syté uklidnění
Někdy člověk nechce nic výrazného, nic kořeněného, jenom něco jemného a spolehlivého. Přesně to nabízí bramborová kaše s masem. Kaše je hebká, šetrná k žaludku a dodá rychlou energii. Maso, ať už jde o pečené kuře, nebo zbytky z předchozího dne, přidá potřebné bílkoviny, které tělo po náročné noci často postrádá. Tohle je ideální volba pro ty, kteří mají po Silvestru hlad, ale zároveň nechtějí nic těžkého.
Všechna tato jídla mají společné jedno. Jsou snadná, teplá, sytá a „žaludek friendly“. Doplňují tekutiny, minerály a energii, kterou tělo po bujaré noci tak zoufale potřebuje. A hlavně skvěle chutnají. Nevyžadují přemýšlení, velké vaření ani silnou vůli.