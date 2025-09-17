Že nevidí? Legendární zpěvák Aleš Brichta otevřeně promluvil o ztrátě zraku
17. 9. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Slavný rocker má se zrakem problémy prakticky celý život.
Ikonický rocker, zpěvák a zakladatel slavné skupiny Arakain, Aleš Brichta, měl v životě chvíle, kdy byl nahoře, ale také bohužel dole.
Žádného finančně zajištěného stáří se například nedočkal, za což mohou dluhy, které mu způsobil jeho neúspěšný podnikatelský záměr vydávat hudební časopis. Kvůli pohledávkám musel prodat prakticky všechno, co měl, a dnes je rád, že pokryje alespoň nájem a základní potřeby.
A aby to nebylo málo, ještě se všude šušká, že jestli neoslepnul, nemá k tomu daleko.
Sám Brichta má ale podobných spekulací plné zuby: „Rozhodně nepřicházím o zrak, protože vidím bohužel asi tak šedesát let furt stejně, takže co s tím mám dělat,“ prohlásil v rozhovoru pro eXtra.cz.
Není žádným tajemstvím, že Brichta má jen jedno oko – o druhé přišel už v roce 1976 při autonehodě.
„Mám si jako uříznout hlavu nebo vypíchnout oko. Já mám vypíchnutý už jedno, jestli si vypíchnu to druhý, tak mi to bude už dost na hovno, že jo,“ smál se rocker.
„Já jsem o něj přišel při autonehodě, ale že bych s ním měl nějaké problémy, to ne. Prostě najednou jsem ho neměl a tím to zhaslo,“ popsal.
„Hrál jsem fotbal, hokej, házenou, dělal atletiku… Kdyby mě to nějak limitovalo, tak by se to projevilo asi nejvíc při tom sportu. Nějaké limity jsem kvůli tomu nepociťoval,“ ujišťuje.
Drby o slepnutí nakonec shrnul stroze a úderně: „Řeknu to úplně otevřeně, jsou to bláboly a nesmysly.“