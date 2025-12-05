Luxusní přívěsek zmizel v těle zloděje. Policie nasadila osvědčený postup
5. 12. 2025 – 15:17 | Zpravodajství | Alex Vávra
Novozélandská policie řešila jeden z nejbizarnějších případů roku: vzácný přívěsek Fabergé v hodnotě téměř půl milionu korun musela získat zpět poté, co jej podezřelý spolkl přímo v obchodě. Šestidenní čekání na klíčový důkaz nakonec odhalilo příběh, který by klidně mohl vzniknout v bondovce, jež šperk inspirovala.
Novozélandská policie oznámila neobvyklý, téměř filmový zásah, během kterého po šesti dnech intenzivního sledování podezřelého získala zpět vzácný přívěsek Fabergé inspirovaný světem Jamese Bonda. Muž, který byl zadržen přímo v aucklandském obchodě Partridge Jewelers krátce po údajné krádeži, se podle policie pokusil šperk na místě spolknout. Ve snaze ukrýt důkaz tak rozpoutal situaci, která se u drahých šperků obvykle nevídá.
Policie musela muže umístit do vazby a nepřetržitě jej sledovat, aby vyčkala, až se přívěsek znovu objeví. Tato nutná, ale náročná operace trvala šest dní. Přívěsek nakonec vyšel z těla podezřelého ve čtvrtek večer přirozenou cestou, a to bez potřeby lékařského zákroku. Pro policii to znamenalo jediné: klíčový důkaz je zpět, nepoškozený a připravený pro další řízení.
Zveřejněná fotografie z pátečního rána ukazuje, jak policista v rukavici drží nalezený přívěsek i s cenovkou, která zůstala neporušená. Cena šperku byla stanovena na 33 tisíc novozélandských dolarů, což je přibližně 452 tisíc korun. Pro předmět takové hodnoty šlo bezesporu o jeden z nejbizarnějších způsobů přepravy, s jakými se majitelé i policie kdy setkali.
Muž byl zatčen 28. listopadu a o den později předstoupil před soud, kde však neuvedl žádné vyjádření k obvinění z krádeže. Od té chvíle je v policejní vazbě a policie jej nepřetržitě monitorovala nejen kvůli jeho zdraví, ale také kvůli klíčovému důkazu, který měl stále v těle. Muž, jemuž je dvaatřicet let, nebyl veřejně identifikován. Další soudní jednání je naplánováno na pondělí a do té doby zůstává ve vazbě.
Vyšetřování, vzácný šperk a podobné případy
Podle vyjádření vyšetřovatelů měli povinnost muže sledovat, protože nešlo jen o zdraví podezřelého, ale i o zachování předmětu vysoké hodnoty, který představuje ústřední důkaz. Taková situace je sice neobvyklá, ale ne zcela ojedinělá – policie po celém světě se čas od času setká se zloději, kteří se snaží ukrýt drogy či menší předměty spolknutím, avšak u šperků v ceně téměř půl milionu korun je to extrémně vzácné.
Jedním z mála podobných případů byl například incident v britském Manchesteru, kde se v roce 2015 muž pokusil spolknout diamant v hodnotě přes 100 tisíc liber, aby jej propašoval z obchodu. I tam musela policie několik dní čekat a sledovat podezřelého, než se důkaz opět objevil. Případ byl tehdy médii označován za zločin, který se stal doslova předmětem trpělivosti.
Šperk z Aucklandu má však ještě výraznější hodnotu díky svému jedinečnému designu. Přívěsek je jedním z pouhých padesáti kusů vytvořených v limitované edici inspirované bondovkou Chobotnička z roku 1983. Tvůrci se rozhodli vzdát hold ikonickému filmu i původním ruským Fabergé vajíčkům. Vejce je zhotoveno ze zlata, zdobené zeleným smaltem a osázené 183 diamanty a dvěma safíry. Měří 8,4 centimetru a stojí na elegantním podstavci, který ještě umocňuje jeho sběratelskou hodnotu.
Po otevření vejce se navíc objeví detail, který z něj dělá skutečný skvost: malá chobotnice vytvořená z osmnáctikarátového žlutého zlata. Její přísavky jsou vykládané bílými diamanty a oči tvoří diamanty černé. Tento motiv jasně odkazuje na antagonistu z filmu Chobotnička, kde se falešné Fabergé vejce stává ústředním motivem pašerácké operace.
Kombinace filmové inspirace, ruční práce, drahkamenů a extrémně omezené produkce z něj činí předmět mimořádné hodnoty nejen finanční, ale i sběratelské. I proto policie věnovala tolik úsilí jeho opětovnému získání.
Celá událost tak představuje unikátní spojení kriminalistiky, filmových odkazů a šperkařského umění. Ať už soud dopadne jakkoli, tento případ si bezpochyby najde místo mezi nejpodivnějšími příběhy luxusních krádeží, které museli vyšetřovatelé kdy řešit.