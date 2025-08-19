Dnes je úterý 19. srpna 2025., Svátek má Ludvík
Třikrát se spálila, ale teď už to vyjde? Slavná zpěvačka září štěstím s novou láskou, promluvila o svatbě

19. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

zdroj: Profimedia.cz
Oblíbená zpěvačka už se třikrát pořádně spálila, ale neztrácí naději.

Milovaná zpěvačka Bára Basiková má za sebou co do vztahů docela pohnutou minulost: Byla vdaná hned třikrát. A po řadě selhání a krutých trampot si musela projít i třemi rozvody.

V roli jejího životního partnera se vystřídali hudebník a truhlář Petr Jícha, architekt Jaromír Pizinger, který ji údajně zradil kvůli jiné ženě a poslal ji tím do hlubokých depresí, a producent Petr Polák, s nímž to nevyšlo kvůli velkému věkovému rozdílu.

Nehodila však flintu do žita a přiznává, že našla novou lásku. S tajemným mužem se s největší oblibou jezdí schovávat na Zámek Ratiměřice: Tady to místo je naprosto ideální. Vypadnete z Prahy, nikdo vás tu nezná a prostě nemusíte nic,“ pochvaluje si svou destinaci pro Blesk.

Popis se samozřejmě až tak neshoduje s realitou, vzhledem k tomu, že ji na zámku zastihli novináři a "nikdo vás tu nezná" je tak potřeba brát s mírnou rezervou.

Tak či tak, zpěvačka se nedokázala přestat usmívat a zářila na všechny strany: Je zkrátka zamilovaná až po uši.

Jenže do koho? To odmítá říct.

Z předchozích eskapád už se ale nejspíš poučila: „Svatbu už v žádném případě nechci. A říkala jsem dcerám a nejlepší kamarádce, kdybych náhodou přišla s tím, že se chci počtvrté vdávat, tak ať mi dají přes hubu,“ křenila se.

„Já jsem se třikrát zamilovala a třikrát vdala. Vždycky z lásky. Já jdu vždycky do všeho po hlavě. Nejdřív skočím a pak se podívám, co je pode mnou,“ ohlédla se za minulostí.

Uvidíme, kdy se přestane stydět a prozradí, koho si vlastně našla. A třeba si pak rozmyslí i tu svatbu, kdo ví.

