To je pohled! Hvězda Ulice se odvázala na žhavých fotkách jen v krajkách
14. 10. 2025 – 8:20 | Magazín | Jiří Rilke
Sympatická herečka odhodila stud, ačkoliv to stálo hodně přemáhání.
Půvabná hvězda Ulice Aneta Krejčíková se nedávno svěřila, že nešetří, šetřit neumí a co vydělá, to tak nějak automaticky utratí.
Což na první dobrou zní docela děsivě, jenže Aneta tak žije úplně v pohodě. A to především díky skutečnosti, že o práci zkrátka a dobře nemá nouzi. Když zrovna netočí seriály, bez problémů by se uživila jako modelka.
Kdo by se o této skutečnosti odvážil pochybovat, může se podívat na novou sérii snímků, kterou herečka zveřejnila na Instagramu. V krajkovém prádle vypadá tak žhavě, že je způsobuje širokému publiku poruchy soustředění.
Vzdor dech vyrážející formě ale prý trpí problémy se sebevědomím: „Není pro mě úplně jednoduché fotky ve spodním prádle posílat do světa, stejně jako je fotit. Ačkoliv působím, že si to užívám a že jsem sebevědomá a spokojená žena, tak jsem (jenom) ŽENA. Nepíšu to sem proto, abyste mi začali psát, jak jsem hezká a že oukej - hratelný, netřeba, opravdu,“ napsala k fotkám.
„Vyrostla jsem v 90. letech a milovala odmala lifestylové časopisy s dobrými fotkami. Prototypem dokonalé ženy byla Cindy Crawford, kterou jsme měli dokonce pověšenou doma v koupelně - nádherná černobílá fotka ve velkém formátu. Karolína Kurková, Eva Herzigová... ženy vysoké, dlouhé nohy, hodně štíhlé. Nádherné,“ vzpomínala.
Společnost je podle Anety sužována nedostatečnou osvětou ohledně tělesné kondice a vůbec fungování těla.
„Pak je tu nedostatečné vzdělání ohledně toho, jak tělo funguje. Absolutně nechápu, že je tělesná výchova stále podřadným předmětem. Měl by to být jeden z hlavních předmětů a být rozvinut, jít do větších hloubek a kontextů, i co se teorie týká - například jak funguje cukr v těle a jaký má zdravý pohyb na naše tělo vliv. Zásadní!“
„Vrací mě to neustále na začátek, pokora a vděčnost za to, že mám (relativně) zdravé tělo. Proč máme tedy potřebu se neustále hodnotit a kritizovat?! Jdu s kůží na trh za všechny tyto ženy,“ dodala na závěr.
Ať už byly důvody jakékoliv, jedno můžeme tesat do kamene. Na Anetu je zkrátka a dobře radost pohledět:
