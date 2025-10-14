ODS má získat pozici ve vedení Sněmovny a vedení tří výborů, lidovci dvou
14. 10. 2025 – 8:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Občanští demokraté mířící po sněmovních volbách do opozice dostali nabídku na obsazení jednoho křesla místopředsedy Sněmovny a na vedení trojice výborů - bezpečnostního, kontrolního a pro evropské záležitosti.
Po večerní schůzce s místopředsedkyní ANO Alenou Schillerovou to řekl šéf poslanců ODS Marek Benda. Nabídku posoudí klub občanských demokratů, jenž také bude nominovat kandidáty. Předseda KDU-ČSL Marek Výborný po setkání v obdobném formátu uvedl, že lidovečtí poslanci by mohli být v čele dvou výborů. Schillerová posléze upřesnila, že lidovci by měli získat vedení mediálního a sociálního výboru.
"Chtěli bychom určitě víc, ale abychom byli féroví, tak si myslím, že to prostě odpovídá našemu zastoupení v Poslanecké sněmovně," uvedl Benda, který dnes odpoledne očekával, že by občanští demokraté mohli získat vedení dvou až tří výborů. Doporučení pro frakci ODS, jež je druhá nejsilnější, bude podle něho taková, aby aktuální nabídku přijala.
"Měli bychom mít dva předsedy výborů. Zatím to nebudeme konkretizovat, protože ty věci ještě nejsou uzavřeny a my hlavně tuto věc musíme projednat s poslaneckým klubem," řekl ČTK Výborný. Z jeho vyjádření navíc vyplynulo, že jsou případně ještě možné výměny.
Počet místopředsedů Sněmovny se má snížit v porovnání s minulým volebním obdobím ze šesti za čtyři. "Je to rozhodnutí subjektů, které skládají vládu. Zcela evidentně se upozaďuje zejména hnutí ANO, které bude mít jednoho místopředsedu," podotkl Benda. Řízení Sněmovny v pěti lidech, tedy jejím předsedou a čtyřmi místopředsedy, podle něho lze zvládnout. Opozice má podle nabídky obsadit dvě místopředsednické pozice. Druhou místopředsednickou pozici má podle Schillerové získat STAN.
Předsedou Sněmovny by se mohl stát lídr SPD Tomio Okamura. Vítězné hnutí ANO navrhlo do vedení dolní komory Patrika Nachera, s jedním křeslem počítají Motoristé sobě. ANO, SPD a Motoristé vyjednávají o možné budoucí vládě. Hnutí STAN navrhlo do vedení Sněmovny svého předsedu a současného ministra vnitra Víta Rakušana. Lidovci podle pátečního vyjádření stranického předsedy Marka Výborného očekávali, že budou mít nárok na jednu místopředsednickou pozici. Hnutí ANO to podle něho odmítlo.
Opozice by měla vést podle nabídky celkem osm sněmovních výborů, tři komise a jednu stálou delegaci. "Musím pozitivně kvitovat skutečnost, že dnešní nabídka, dnešní pohled zástupců hnutí ANO je výrazně realističtější, vstřícnější, než byl ten z minulého týdne. To jsem považoval skutečně za trochu nepovedený vtip," poznamenal Výborný. V pátek mluvil o nabídce tří výborů pro celou opozici.
V minulém volebním období bylo ve Sněmovně celkem 18 výborů včetně organizačního, kterému vždy předsedá šéf Sněmovny. V čele šesti výborů stáli zástupci tehdy opozičního ANO a dvou představitelé dalšího tehdy opozičního hnutí SPD.
Schůzky k uspořádání nové Sněmovny budou pokračovat v úterý. Za Schillerovou mají dorazit zástupci TOP 09, STAN a Pirátů.