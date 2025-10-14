K nepoznání. Hvězda Nejslabší! Máte padáka! Zuzana Slavíková: "Jsem tlustá jak vepř"
14. 10. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke
Z někdejší nabroušené moderátorky je po letech usměvavá dáma.
Moderátorka Zuzana Slavíková utkvěla většině publika v paměti jako ostrá domina, která pravidelně ponižovala soutěžící v pořadu Nejslabší! Máte padáka!
Nutno samozřejmě doplnit, že právě zlá moderátorka byla pro pořad klíčová, styl zážitku stál především na ní a sama Slavíková předváděla jen svou k tomu vytvořenou personu. Ve skutečnosti až tak nesnesitelná opravdu není.
Zesměšňování má ale pořád v krvi, jen už své ostré komentáře adresuje především sama sobě: „Jsem tlustá jak vepř, takže mám přírodní botox a nemám vrásky. Jak říkával tatínek, v určitém věku si musíš vybrat mezi obličejem a prdelí. Buď budeš mít trochu větší prdel a budeš v obličeji hezká, anebo budeš štíhlá, ale vepředu budeš vrásčitá stařenka,“ smála se v rozhovoru pro Denik.cz.
„Ráda bych nějaké to kilo dala dolů, protože v kolenech už to cítím. Ale věřím tomu, že to cítí stejně i hubení lidé. Časem to přijde u každého. Hodně lidí s tím má v mém věku problém. Řeší často i záda. A postihuje to i čím dál mladší lidi,“ pokračovala.
Řešit věk jí nevadí, sama ho totiž prý nepociťuje, ačkoliv už jí je 60 let: „Věk neprožívám. Geneticky máme dané v rodině, že nikdo nevypadá extrémně staře, nemáme tedy s věkem problém,“ pochválila si.
Připadá si totiž prostě mladší: „Někdy si připadám, že je mi po třicítce. To je podle mě u žen ideální věk. Už jsou dospělé, mají jisté zkušenosti, více se řídí mozkem a svou ženskost vnímají pozitivně. Po třicítce už si tu ženskost užíváte. Až do padesátky je to ideál,“ myslí si.
Nic se ale nesmí přehánět a návraty do dětství si Zuzana moc nedoporučuje: „Mám pocit, že skáču do takové té debilní puberty kolem patnácti let. Nejhorší období, které může být. A tehdy moje rodina říká: Matka se zbláznila! Ale to je asi všude,“ smála se.