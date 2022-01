Aktualizováno: Testování ve školách ukázalo růst epidemie. Pracovní karanténa se týká zdravotníků a sociálních služeb

Počet lidí, kteří mají podruhé pozitivní test na covid-19, v posledních dnech roste. Pracovní karanténa se bude týkat jen zdravotníků a pracovníků v sociálních službách.

(AKTUALIZOVÁNO) Pracovní karanténa se podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka bude týkat jen zdravotníků a pracovníků v sociálních službách. Podmínky pro pracovní karanténu určí krajské hygienické stanice. Režim bude fungovat až ve chvíli, kdy to bude nezbytně nutné, aby nebyla ohrožena péče o pacienty nebo klienty. Válek to řekl novinářům před jednáním vlády. Lidé zařazení do pracovní karantény budou moci chodit do práce i v případě, že budou mít pozitivní antigenní samotest na koronavirus.

Systém pracovní karantény budou zdravotní nebo sociální zařízení moci podle Válka využít jen pro zaměstnance, kteří jsou pro jejich fungování nezbytně nutní, a to až ve chvíli, kdy by mohla být ohrožena péče. Povolení a podmínky budou muset podle Válka udělit hygienici. „Domnívám se, že z těch, co budou v karanténě, i ve zdravotnických zařízeních, se to bude týkat - i jednotky jsou vysoké procento,“ řekl.

Ministr vnitra Vít Rakušan v pondělí uvedl, že pracovní karanténa by se mohla vztahovat i na pracovníky v dopravě, energetice, vodním hospodářství nebo pohřebnictví. Profesní svazy žádaly ještě větší rozšíření.

Svaz průmyslu a dopravy (SP) podle svého viceprezidenta Jana Rafaje od počátku vypuknutí pandemie jedná s relevantními ministerstvy a expertními skupinami, aby byla vytvořena širší definice nezbytných a strategických odvětví, například i pro mimořádné krizové situace. Zatím taková definice podle Rafaje neexistuje.

„Stát by měl mít k dispozici data a fakta, aby uměl v takovýchto situacích rozhodovat, znát dopady a specifika a roli sektorů, jako je například svoz a zpracování odpadu, úpravny vody, výroba obalů pro léky a potraviny či nepřetržité výroby v ocelářství, chemickém průmyslu nebo sklářství,“ uvedl Rafaj. Zástupci zaměstnavatelů na toto téma jednali s resorty zdravotnictví a průmyslu a obchodu. SP své podněty podle Rafaje poslal také Ústřednímu krizovému štábu.

Pracovní karanténa v ČR podle Válka v posledních dvou letech opakovaně fungovala, jen ji vláda vyhlašovala pod hlavičkou nouzového stavu. „Bylo to poměrně složité, teď je ta situace velmi jednoduchá,“ řekl.

Všichni zaměstnanci se budou muset od pondělí testovat dvakrát týdně antigenními testy. Pokud budou mít pozitivní test, půjdou na pět dní do karantény. Tento režim by měl platit dva až tři týdny, řekl Válek dříve. V současné době se musejí testovat jen pracovníci, kteří nemají dokončené očkování nebo v posledním půl roce neprodělali nemoc covid-19. Testování je pro ně závazné jednou týdně. V případě pozitivního antigenního testu musejí podstoupit ověřovací PCR test.

(16:07, původní zpráva) ČTK a České televizi to dnes řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Poslední tři dny, kdy je pozitivních testů nad 12 000, jich je kolem 1400. Podle ředitelky Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Barbory Mackové je ale není možné považovat vždy za takzvané reinfekce, jejichž hlášení má mezinárodně stanovená pravidla. Například musí mít nakažený příznaky.

„Nová varianta mnohem pravděpodobněji proráží postinfekční imunitu a ty průlomové reinfekce začínají narůstat a zřejmě porostou dál,“ řekl Dušek. Se sílící epidemií a rostoucím počtem nákaz podle něj opakovaných pozitivit vždy přibývá, už v minulých vlnách šlo o jednotky procent celkových záchytů. „Teď u omikronu to vypadá na růst velmi významný a předpokládejme ještě další růst,“ dodal. K denním počtu záchytů je tento týden zhruba desetina navíc opakovaných nákaz.

Podle Duška tak nelze spoléhat na prodělání nemoci nebo předchozí očkování před delší dobou. „Posilující dávka zvedá ochranu před nákazou v Čechách na 80 procent a před vážným průběhem je to skoro sto procent. Samozřejmě i tato ochrana časem vyprchá,“ uvedl.

Poprvé se v datech ÚZIS opakovaná nákaza objevila v červenci 2020, v březnu 2021 jich pak bylo poprvé přes 100 denně. Potom se počet s ústupem epidemie znovu snížil, v říjnu byl znovu přes stovku, v listopadu poprvé přes 600 denně, znovu pak v prvním týdnu nového roku a tento týden se počty pohybují kolem 1400.

„Podle mezinárodních definic se o reinfekci bavíme, pakliže jde o opakovanou reinfekci po více než 60 dnech, ale musíte vyloučit celou řadu dalších faktorů,“ vysvětlil Dušek. Vyřazují se například dlouhodobé nákazy, kdy lidé mají dlouhou dobu pozitivní testy a podobně. Varoval také před nepřesnou interpretací těchto dat. „Nemám-li zachyceny všechny reinfekce, ale v podstatě jejich desetinu, dvacet nebo 25 procent, což nevíme, nemůžu z jejich výskytu usuzovat na ochranný efekt prodělání nemoci,“ doplnil.

Podle něj je správné, že se tato data evidují odděleně od nových nákaz, protože přináší dodatečné informace, například o tom, jak chrání očkování a prodělání nemoci. „Aktuální data, která jsou hlášená, jsou data o opakovaných záchytech. Reinfekce má mezinárodní definici, kterou my musíme respektovat,“ vysvětlila ředitelka SZÚ Macková. Musí jít o opakovaný pozitivní případ po 60 a více dnech, kdy v obou měl člověk příznaky.

V současné době je výskyt příznaků zásadní také pro délku izolace pozitivně testovaného. Od minulého týdne trvá pět dní, u člověka s příznaky končí nejméně dva dny po jejich odeznění. Dá se proto očekávat, že část z nich nebude své příznaky hygienikům při trasování hlásit, aby nemusela zůstávat v izolaci delší dobu.

SZÚ hlásí ověřená data o reinfekcích podle mezinárodních pravidel zhruba s měsíčním zpožděním. Macková očekává, že příští týden by měla být dostupná data za prosinec. Zatímco denně reportovaná data o opakovaných nákazách v listopadu ukázala více než 10 000 případů, SZÚ za reinfekce považuje zhruba třetinu.

Testování ve školách

Testování na covid-19 ve školách v pondělí prokázalo významný nárůst virové zátěže u žáků i pedagogů. V tiskové zprávě to dnes uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Zatímco minulý týden v pondělí i ve čtvrtek podle něj PCR testy potvrdily pokaždé kolem 1400 případů nákazy, toto pondělí vyšly ověřující PCR testy pozitivní u 3381 lidí. Podíl pozitivních výsledků se zvýšil z 0,1 procenta na 0,3 procenta testovaných. Na nárůstu počtu nakažených se podle ministerstva významně projevuje nástup nakažlivější koronavirové varianty omikron.

Testování ve školách se tento a minulý týden konalo v pondělí a ve čtvrtek. Od příštího týdne se jeho frekvence sníží na jednou týdně v pondělí. Výsledky antigenního testování ze čtvrtka podle ministerstva naznačují další nárůst zachycených případů nákazy. Pozitivní test vyšel 5666 žákům a 513 zaměstnancům, na potvrzení výsledků PCR testy se zatím čeká. Minulý týden potvrdila přesnější PCR metoda výsledky pozitivních antigenních testů v necelé polovině případů.

Testování se v pondělí účastnilo zhruba 1,2 milionu žáků a 180 000 zaměstnanců škol. Nákaza se PCR testem potvrdila u 3067 dětí a 314 pracovníků. V přepočtu na 100 000 testovaných odhalilo testování odhalilo u žáků základních a středních škol 248,9 případu nákazy a u pedagogů a zaměstnanců 175,4. Minulé pondělí to bylo u žáků 97,4 případu na 100 000 testů a mezi pracovníky škol 96,2 případu na 100 000 osob.

„Nejvyšší hodnoty a zároveň také nejvyšší nárůsty v čase vykazuje Praha, což koreluje s výsledky sledování varianty omikron. Právě v pražské populaci je podíl omikronu na výskytu nákaz nejvyšší v ČR,“ uvedlo ministerstvo. S nárůstem virové zátěže v populaci se podle úřadu zvedá také podíl antigenních testů, které potvrdí přesnější PCR metoda s laboratorním rozborem. V pondělí se takto nákaza potvrdila zhruba u 60 procent pozitivních antigenních testů. Minulé pondělí to bylo u třetiny.

Nákaza se podle ministerstva šíří víc ve středních než v základních školách. Mezi žáky základních škol se odhalilo 204,5 případu koronaviru na 100 000 testů a ve středních 355,6 případu. U pracovníků byla v základních školách záchytovost nákazy 109,7 případu na 100 000 testovaných, zatímco ve středních 334,6.

Za období po 10. lednu se u dětí a mladých od šesti do 19 let potvrdilo 9554 nakažených covidem-19. Přibližně třetinu z nich odhalilo testování ve školách. Přímou souvislost se šířením nákazy ve škole mělo 3507 případů, tedy 37 procent všech.

Testování na covid-19 je od minulého týdne povinné pro neočkované i očkované a lidi po prodělání covidu-19. Do karantény zatím musí jen neočkovaní, od příštího týdne by se to mělo rovněž změnit.