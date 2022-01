Pracovní karanténa se může týkat zdravotnictví či dopravy, informoval Rakušan

Pracovní karanténa by se mohla týkat profesí ve zdravotnictví, dopravě, energetice, vodním hospodářství či pohřebnictví.

Po dnešním jednání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) to řekl jeho šéf a ministr vnitra Vít Rakušan. Definitivní znění opatření k pracovní karanténě ale podle něj bude oznámeno až po středečním zasedání vlády.

„Ústřední krizový štáb navrhuje nějaký postup, stejně jako rada covidových ministrů. Jediný, kdo přijímá opatření, která platí, je vláda,“ zdůraznil Rakušan. Ministerstvo vnitra podle něj dostalo za úkol definovat seznam oblastí kritické infrastruktury a nezbytných dodávek, v návrhu proto neuvádí konkrétní profese.

Pracovní karanténa

Smyslem pracovní karantény má být udržení fungování státu i v případě, kdy by se mezi zaměstnanci kritické infrastruktury ve větší míře rozšířila varianta covidu-19 omikron. Lidé z vybraných profesí, kterým by při testování v práci vyšel pozitivně antigenní test, by mohli pracovat i nadále.

„Ale musí se zajistit podmínky s ohledem na to, že ten člověk je potenciálně rizikový,“ řekl Rakušan. Člověk by musel pracovat v izolovaném prostředí s respirátorem, nemohl by trávit čas ve společných prostorách a musel by z práce rovnou domů.

Pokud by se u člověka nákaza potvrdila i PCR testem, do práce by podle Rakušana už nedocházel. Pracovní karanténa se také podle Rakušana nebude týkat školství, kde je velké riziko další nákazy. Povinnost být v pracovní karanténě lze podle Rakušana složitě vymáhat. „Pokud by existoval nouzový stav, ta situace je o poznání jiná,“ řekl.

Stát je podle Rakušana nyní schopen zvládat epidemii v režimu pandemického zákona. Zavedení nouzového stavu nyní není třeba, do budoucna ho ale Rakušan nevyloučil. „Může přijít situace, kdy třeba třetina hasičů či policistů bude mimo výkon služby, která by případně nouzový stav jako silnější instrument vyžadovala,“ doplnil.

Stav nouze by umožnil povolat k výkonu určité práce i lidi mimo tuto profesi. Jde pouze o scénář, o kterém ÚKŠ debatuje. „Situace, jak to s pandemií vypadá, nevyvolává nyní potřebu nouzového stavu, ale nástup může být rychlý,“ míní Rakušan.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek dnes při návštěvě Fakultní nemocnice Brno uvedl, že se pracovní karanténa bude určitě týkat pracovníků ve zdravotnictví a sociální oblasti. Podle Válka by měl mít pracovník v karanténě respirátor FFP2, měl by jíst odděleně a pracovat odděleně od ostatních zaměstnanců. Po práci by pak musel domů, nesměl by se zúčastnit volnočasových aktivit.

Kritickou infrastrukturou jsou prvky, u nichž by narušení jejich funkce mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatel, zdraví lidí či ekonomiku. Mezi její typické prvky patří elektrárny, přehrady, letiště nebo telekomunikační sítě, ale také strategické finanční instituce a státní úřady.

Od příštího týdne budou mít všichni zaměstnanci povinnost testovat se dvakrát týdně antigenními testy. V případě pozitivity půjdou na pět dní do karantény, přičemž tento režim by měl fungovat dva až tři týdny.