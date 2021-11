Aktualizováno: Test potvrdil, že žena z Liberce má koronavirovou variantu omikron

Žena z Liberce, která se nakazila koronavirem, má variantu omikron.

(AKTUALIZOVÁNO, 12:30) Hygienické stanice budou prioritně trasovat kontakty v okolí ženy, u níž se potvrdila varianta covidu omikron. Po dnešním zasedání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) to řekl novinářům jeho předseda Jan Hamáček. Všichni lidé, kteří byli spolu s touto ženou v Africe, jsou v izolaci, doplnil.

Hygienici podle Hamáčka na jednání ÚKŠ uvedli, že již kontaktovali všechny lidi, kteří cestovali společně s ženou. „Jsou v izolaci,“ řekl Hamáček. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová dříve řekla, že s ženou do Česka cestovalo dalších osm lidí ze Středočeského a Olomouckého kraje nebo z Prahy.

Podle Hamáčka se opatření hygieniků týkají pěti krajů. „Probíhá u kontaktů prioritní trasování a hygienické stanice mají pokyn sekvenovat vzorky od všech, kdo jsou covid pozitivní a byli na celém kontinentu v Africe, v Izraeli či Hongkongu,“ uvedl. Ocenil, že nouzový stav umožnil nařídit samoizolaci lidem, kteří se vracejí z rizikových zemí. „To by bez něj nešlo, protože tak rozhodl soud,“ vysvětlil.

(11:19, původní zpráva) Definitivní výsledek testu dnes oznámila liberecká nemocnice. Jde o první potvrzený případ varianty v republice.

„Máme to potvrzené, ta sekvence bude nahraná do databází. Pomohla nám s tím Národní referenční laboratoř a zároveň jsme to hodnotili s odborníky z Akademie věd,“ řekla ČTK primářka oddělení genetiky a molekulární diagnostiky liberecké nemocnice Iva Dolinová.

Variantu omikron, kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli potenciálně vyšší nakažlivosti zařadila mezi znepokojivé typy koronaviru, poprvé zaznamenali 9. listopadu v Jihoafrické republice.

Premiér v demisi, Andrej Babiš na twitteru o víkendu napsal, že prověřovaný vzorek patří ženě, která se do České republiky vrátila z Namibie přes Jihoafrickou republiku a Dubaj. Je v izolaci, očkovaná. Podle televize Nova jde o šedesátiletou ženu z Liberce. Podle Babiše byla žena v Namibii s fotoexpedicí.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová uvedla, že s ženou do Česka cestovalo dalších osm lidí ze Středočeského a Olomouckého kraje nebo z Prahy. V Olomouckém kraji zatím k dnešnímu dni nemají žádný případ koronaviru s variantou omikron. „Možný výskyt byl laboratorní analýzou odebraných vzorků vyvrácen,“ uvedla na dotaz ČTK krajská mluvčí olomouckých hygieniků Markéta Koutná.

Kvůli variantě omikron musejí Češi i občané zemí EU od soboty po příjezdu z několika jihoafrických zemí minimálně na deset dnů do izolace. Občané třetích zemí bez oprávnění k dlouhodobému pobytu v ČR mají vstup do země zakázaný. U vzorků lidí cestujících z celé Afriky, Hongkongu nebo Velké Británie se bude přítomnost omikronu zjišťovat při PCR testech.

Globální riziko omikronu je podle WHO vysoké

Varianta koronaviru označovaná jako omikron se pravděpodobně začne šířit v mezinárodním měřítku a představuje „velmi vysoké“ riziko, oznámila dnes Světová zdravotnická organizace (WHO). V některých oblastech může mít nárůst případů nákazy nemoci covid-19 „vážné následky“, dodala WHO v technické zprávě zaslané 194 členským státům, z níž dnes citovala agentura Reuters.

WHO vyzvala své členské státy, aby urychlily očkování vysoce prioritních skupin a hlásily výskyt případů nákazy variantou omikron, případně jejich klastry, a také jejich podíl mezi sekvenovanými vzorky.

Vzhledem k očekávanému nárůstu počtu případů onemocnění covid-19 apelovala WHO na jednotlivé země, aby zavedly plány, které zmírní dopady tohoto nárůstu a zachovají fungování zdravotnických služeb.

„Omikron má bezprecedentní počet mutací v hrotovém proteinu, z nichž některé jsou znepokojivé s ohledem na potenciální dopad na trajektorii pandemie,“ uvedla WHO. „Celkové globální riziko spojené s novou variantou omikron je hodnoceno jako velmi vysoké,“ upozornila.

Podle zprávy WHO bude nutný další výzkum, který zjistí potenciál omikronu obejít imunitu vyvolanou očkováním. Tyto údaje WHO očekává v nadcházejících týdnech. Dají se předpokládat případy nákazy covidem-19 i u očkovaných osob, ale v malém a předvídatelném měřítku, dodala zpráva WHO.

Variantu koronaviru, nyní označovanou jako omikron, poprvé identifikovali minulý týden výzkumníci v Jihoafrické republice. V uplynulých dnech ji zaznamenala také řada dalších zemí. Obavy omikron už budí po celém světě a mnoho států kvůli ní již zpřísnilo podmínky vstupu.