Skupiny, pro které má platit povinné očkování. Patříte do nich?

Povinné očkování proti covidu pro určité skupiny obyvatel by mělo platit od února. Řekl to v neděli Adam Vojtěch.

„Chceme povinné očkování. V tuto chvíli se bavíme o rizikových skupinách… Plus skupiny, které jsou klíčové pro chod státu,“ pravil ministr zdravotnictví v pořadu ČT24 Otázky Václava Moravce.

Vojtěch informoval, že návrhem vakcinační vyhlášky, kterou ministerstvo připravilo, se v pondělí bude zabývat vláda.

Do kategorie povinně očkovaných podle Vojtěcha nebudou zařazeni učitelé, se kterými se původně počítalo. Naopak do ní mají spadat pracovníci ve vězeňství a zpravodajských službách.

Pokud k tomu přičteme kategorie, které ministr zmínil už dříve, na základě vyhlášky by měli být očkováni:

• lidé nad 60 let,

• pracovníci ve zdravotnictví,

• zaměstnanci v sociálních službách,

• policisté,

• vojáci,

• hasiči,

• pracovníci ve vězenství,

• zaměstnanci zpravodajských služeb.

Seznam se ale může ještě změnit. Anebo může skončit „pod stolem“.

Dítě vám bez očkováni nevezmou do školky, to víte? — Martin Novak (@nowas5) November 23, 2021

„Předpokládáme, že by byla doba účinnosti od prvního února,“ řekl Vojtěch. „Neznamená to však, že by lidé, kterých by se povinnost týkala, museli mít do února aplikovanou druhou dávku. Musíme tam dát určité toleranční období,“ vysvětlil ministr.

Vláda podle doporučení Evropské komise bude vyžadovat třetí dávku do devíti měsíců od druhé, jinak očkovací pasy pozbydou platnosti.

Kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek je k povinnému očkování zdrženlivý, ačkoli ho nevylučuje. Pokud se některé profesní organizace usnesou, že je třeba naočkovat určitou skupinu, příští vláda je podle něj podpoří. „Jako stát nebudeme bránit tomu, aby naočkovaná byla,“ řekl.

Válek však za prioritu považuje zajistit dostatečné kapacity na posilující dávky a pozitivní motivaci.