Aktualizováno: Fiala se nemůže se Zemanem setkat osobně. Izolace nakažených platí pro všechny, řekla Svrčinová

Podle Adama Vojtěcha nemůže být Fiala v osobním kontaktu s nakaženým prezidentem Zemanem. Izolace platí pro všechny, vyjádřila se hygienička Svrčinová.

(AKTUALIZOVÁNO, 17:58) Pražský hrad i nadále připravuje nedělní jmenování předsedy ODS Petra Fialy premiérem. Podobu ceremoniálu chce ředitel prezidentské kanceláře Vratislav Mynář zkonzultovat s prezidentem Milošem Zemanem. Mluvit s ním bude v sobotu po jeho odpoledním propuštění z Ústřední vojenské nemocnice. Do ní byl prezident převezen ve čtvrtek poté, co se u něj prokázala nákaza koronavirem. Zeman nemá žádné příznaky onemocnění. Pracovníci prezidentské kanceláře v Lánech byli podle Mynáře po zjištění nákazy otestováni s negativním výsledkem, dnes absolvovali PCR testy.

Mynář dnes hovořil s hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou. Ta mu sdělila, že nakažený musí zůstat 14 dnů v izolaci, výjimku podle ní nemůže dostat ani prezident Miloš Zeman, považovala by ji za špatný signál veřejnosti. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha nemůže být Fiala jmenován v osobním kontaktu se Zemanem.

Prezidentův kancléř ČTK řekl, že jmenování Fialy Pražský hrad i nadále připravuje. Mynář má představu, jakým způsobem by se mohlo uskutečnit, záležitost chce ale ještě zkonzultovat se Zemanem. Potvrdil, že hlava státu bude propuštěna z ÚVN v sobotu odpoledne.

Dodal, že ihned po zjištění možné nákazy u jednoho pracovníka v Lánech bylo otestováno 24 zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky, všichni s negativním výsledkem. Dnes byli na PCR testech, jejich výsledky ještě nejsou k dispozici.

(16:54, původní zpráva) Kandidát na předsedu vlády Petr Fiala nemůže být podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha při jmenování premiérem v osobním kontaktu s prezidentem Milošem Zemanem, který byl pozitivně testovaný na koronavirus. Vojtěch to dnes řekl novinářům a odkázal se při tom na pravidla pro izolaci nakažených, která platí pro všechny. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová řekla Radiožurnálu, že izolace trvá nejméně 14 dní a platí i pro lidi, kteří jako Zeman nemají příznaky nemoci.

„Všeobecné pravidlo, které platí pro každého je takové, že pokud je daný jedinec pozitivně otestován PCR testem na covid-19, tak musí nastoupit na 14denní izolaci. Izolace znamená, že se nesmí potkávat s ostatními lidmi tak, aby je nenakazil,“ řekl Vojtěch. Setkávat se podle něj může jen s rodinou nebo zdravotníky. „Stanovisko ministerstva ani nemůže být jiné. Metodika platí a my nemůžeme říct, že jen pro někoho a pro někoho ne,“ dodal. Doplnil, že za úmyslné porušení izolace obecně hrozí i trestněprávní odpovědnost.

Jmenování premiéra distanční formou

Svrčinová Radiožurnálu řekla, že hradní kancléř Vratislav Mynář s ní během dnešního rozhovoru neřešil hygienické podmínky, za kterých chce prezidentská kancelář jmenovací akt uspořádat. Podle Vojtěcha mu jen sdělila stanovisko ministerstva, podmínky neřešili. „V tuto chvíli nedokážu říct, jaké by ty podmínky měly být. Ale pokud by bylo setkání dvou osob, z nichž jedna je pozitivně testovaná na covid-19, tak by to bylo z mého pohledu velice komplikované,“ dodala.

Podle Vojtěcha by to nemělo být bráno tak, že ministerstvo zdravotnictví brání jmenování premiéra. „Byl bych rád, aby byl jmenován stejně jako celá vláda co nejdříve. Pravidla musí platit pro každého, pokud máme veřejnost přesvědčit, že má pravidla dodržovat,“ řekl. Podle jeho názoru by se jmenování mohlo uskutečnit distanční formou.

Izolaci podle Svrčinové ukončuje ošetřující lékař, případná výjimka by byla špatným signálem vůči veřejnosti. „Pokud by došlo k takové výjimce, já věřím tomu, že k tomu nedojde, tak by se občané samozřejmě oprávněně ptali, proč oni mají jiná pravidla než někdo jiný. Pravidla musí pro všechny platit stejně,“ uvedla Svrčinová.

Hlavní hygienička si neumí představit, jak by mohl prezident při dodržení izolace osobně Fialu jmenovat. Výjimka pro izolaci podle ní není možná, metodický pokyn hygieniků hovoří jasně o minimálně dvou týdnech.

„Paní hlavní hygienička ve svém vyjádření jasně připomněla, že pokud má někdo pozitivní test na covid, tak musí nastoupit do izolace, která trvá 14 dní. Výjimka z tohoto pravidla neexistuje. Paní Svrčinová také připomněla, že jakékoliv výjimky z tohoto pravidla by byly špatným signálem pro občany,“ sdělil ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl.

Hrad dnes dopoledne oznámil, že Zeman bude v sobotu propuštěn z Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), kam byl ve čtvrtek převezen z Lán po pozitivním testu na koronavirus. Stalo se to jen několik hodin poté, co nastoupil do domácí péče soukromé ošetřovatelské společnosti. V neděli v 11 hodin pak má na zámku v Lánech jmenovat Fialu premiérem, a to podle Hradu za dodržení platných hygienicko-epidemiologických opatření. Podle ÚVN nemá Zeman příznaky onemocnění covid-19 a byly mu podány protilátky. Pokud nenastane neočekávaný vývoj, nemocnice očekává propuštění „v příštích dnech“.

Fiala novinářům řekl, že neví, jak konkrétně se má jmenování v Lánech odehrát za situace, kdy prezident měl pozitivní test na covid-19. Má to být upřesněno během dneška a soboty, po konzultaci Hradu se Svrčinovou, dodal.