Aktualizováno: Zemana propustí v sobotu z nemocnice. Fiala potvrdil, že ho prezident jmenuje v neděli

Prezidenta Miloše Zemana propustí v sobotu z ÚVN. Předseda ODS Petr Fiala potvrdil plán na své jmenování premiérem v neděli.

(AKTUALIZOVÁNO, 13:04) Prezident Miloš Zeman bude v sobotu propuštěn z Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), kam byl ve čtvrtek převezen po pozitivním testu na koronavirus. V neděli v 11 hodin pak na zámku v Lánech jmenuje předsedu ODS Petra Fialu premiérem. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček to dnes ČTK sdělil v tiskové zprávě. Podle ÚVN nemá ani nadále Zeman příznaky onemocnění covid-19 a byly mu bez komplikací podány protilátky. Pokud nenastane neočekávaný vývoj, nemocnice očekává propuštění „v příštích dnech“. Podle platných nařízení musí nakažení lidé na 14 dní do izolace, aby nenakazili další osoby.

(AKTUALIZOVÁNO, 12:17) Předseda ODS Petr Fiala potvrdil plán na své jmenování premiérem v neděli. Předpokládá, že s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech bude mít prostor na jednání tak, aby stanovili harmonogram jmenování celé vlády. Novinářům řekl, že konkrétní podoba jmenování ve chvíli, kdy prezident měl pozitivní test na covid-19, bude upřesněna během dneška a soboty. Věc Hrad konzultuje s hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou, uvedl.

Jmenování nové vlády podle Fialy nesnese odklad. Předpokládá, že si o tom s prezidentem bude moci promluvit osobně tak, aby došli společně k řešení.

„Jsem rád, že prezident si uvědomuje závažnost situace a nutnost, aby byla rychle jmenována vláda, která odpovídá výsledkům voleb, a i v této složité situaci se hledá řešení, které by k tomu mělo vést,“ uvedl Fiala. Jak bude jmenování konkrétně vypadá, se podle něj upřesní v následujících hodinách a v průběhu soboty.

„Bude to tak, aby byly dodrženy hygienické předpisy, pravidla a ústava,“ konstatoval. Doplnil, že situace „je vážná, neúnosná a je třeba, aby bylo zcela jasné, kdy bude vláda jmenována a aby to jmenování proběhlo rychle“. Později doplnil, že koalice Spolu s Piráty a STAN je připravena ujmout se vlády v polovině prosince a jakýkoli další odklad by byl nedobrou zprávou.

Koalice Spolu a Pirátů se STAN je připravena převzít vládu k 16. prosinci. Jakýkoli posun za polovinu prosince by byl nedobrou zprávou, řekl dnes novinářům k jednáním o ustavení nového kabinetu předseda ODS a lídr koalice Petr Fiala. Při svém jmenování premiérem, které je naplánováno na neděli, chce projednat s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech harmonogram jednání o ustavení celého kabinetu, který má nahradit dosluhující vládu ANO a ČSSD.

Fiala chce mluvit o Zemanově plánu setkat se v příštích dvou týdnech a diskutovat s kandidáty na ministry. Uvedl, že představu, jak urychlit jednání, má, musí ji ale nejprve probrat s prezidentem.

Fiala novinářům také řekl, že nejpozději v pondělí dopoledne bude oznámeno jméno kandidáta STAN na ministra průmyslu a obchodu, který má nahradit místopředsedu STAN Věslava Michalika. O jednáních hovořil s předsedou koaličních Starostů Vítem Rakušanem. Michalik od své nominace odstoupil ve čtvrtek kvůli spekulacím o možném střetu zájmů. Novou nominaci musí schválit celostátní výbor STAN.

(11:37, původní zpráva) Prezident Miloš Zeman bude v sobotu propuštěn z Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), kam byl ve čtvrtek převezen po pozitivním testu na koronavirus. V neděli v 11 hodin pak prezident na zámku v Lánech jmenuje předsedu ODS Petra Fialu premiérem. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček to dnes ČTK sdělil v tiskové zprávě. Uvedl, že budou dodržena platná hygienicko-epidemiologická opatření. Fiala ohlásil na dnešních 11:30 tiskovou konferenci.

Zeman měl Fialu jmenovat předsedou vlády dnes v poledne. Program kvůli hospitalizaci zrušil.

„Podle informací ošetřujícího lékaře profesora Miroslava Zavorala bude prezident republiky Miloš Zeman v sobotu dne 27. listopadu 2021 propuštěn z Ústřední vojenské nemocnice v Praze na zámek v Lánech,“ napsal Ovčáček.

„Prezident republiky Miloš Zeman jmenuje Petra Fialu do funkce předsedy vlády v neděli dne 28. listopadu 2021 v 11 hodin na zámku v Lánech, za dodržení platných hygienicko-epidemiologických opatření,“ dodal prezidentův mluvčí.

Zeman byl ve čtvrtek ráno propuštěn po více než měsíci a půl dlouhé hospitalizaci z ÚVN do domácí péče v Lánech. Vpodvečer byl ale opět převezen do nemocnice kvůli pozitivnímu testu na onemocnění covid-19.

Podle ÚVN bylo důvodem prezidentova návratu do nemocnice preventivní podání monoklonálních látek. V nemocnici měl Zeman zůstat na pozorování.