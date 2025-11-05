Případ, který otřásl celou zemi: Kocour před soudem
5. 11. 2025 – 6:38 | Zpravodajství | Alex Vávra
Francie má nový soudní skandál – tentokrát v hlavní roli zrzavý kocour. Rémi se stal prvním mazlíčkem, který čelí pokutám za neoprávněné vnikání na sousedův pozemek. Jeho majitelka mluví o absurditě a domácím vězení pro kočku, zatímco veřejnost se baví a právníci kroutí hlavou.
Ve Francii už se soudilo ledacos – politici, celebrity, kuchaři i majitelé hlučných kohoutů. Ale aby se k soudu dostal kocour? To tu ještě nebylo. Příběh z města Agde v regionu Hérault by se dal číst jako komedie, kdyby ovšem nešlo o skutečné peníze a živé zvíře. Sedmdesátiletá Dominique Valdès se ocitla ve středu právní bouře poté, co její zrzavý kocour Rémi byl obviněn ze série zločinů proti sousedovu majetku.
Soused, jehož jméno zůstalo z opatrnosti utajeno, tvrdil, že Rémi zaútočil na jeho klid a pořádek způsobem hodným delikventa: zanechal otisky tlapek na čerstvé omítce, pomočil peřinu a zanechal důkazy své přítomnosti na zahradě. Možná by se to dalo vyřešit pár slovům přes plot a kýblem vody, jenže soused zvolil jinou cestu – žalobu. A světe div se, soud mu dal za pravdu.
Tribunál v Béziers rozhodl, že Dominique musí zaplatit 1 250 eur pokuty, plus 30 eur pokaždé, když se kocour dopustí dalšího „přestupku“ v podobě přelezení plotu. Rozhodnutí, které by možná dávalo smysl, kdyby šlo o psa nebo člověka, ale kocoura? To zvedlo obočí nejen veřejnosti, ale i právníkům a ochráncům zvířat. Kočky se přece neřídí katastrálním plánem a nemají smysl pro soukromé vlastnictví – jejich teritorium končí tam, kde už se jim nechce jít dál.
Domácí vězení pro kočku a soused s kamerami
Dominique si na ten den pamatuje dobře. „Když mi přišlo oznámení o rozsudku, bylo to, jako by mě někdo udeřil do hlavy,“ popsala pro deník Le Parisien. Od té doby drží svého mazlíčka doma, a jak sama říká, situace se vymkla kontrole. Rémi se změnil – přibral, zlenivěl, stal se agresivním a napadá i jejího psa. Ven nesmí, protože by mohl znovu překročit hranici, která ho přivedla do potíží. „Je to, jako by byl odsouzen k domácímu vězení,“ říká majitelka se směsí smutku a hořkého humoru.
Z celé kauzy se stal sousedský thriller s detektivními prvky. Soused prý má po domě rozmístěné bezpečnostní kamery, kterými sleduje nejen svůj pozemek, ale i okolní domy. Dokonce už dostal varování od Národní komise pro informatiku a svobody, že to trochu přehání. Přesto u soudu předložil jako důkaz padesát černobílých fotografií různých koček, z nichž mnohé se Rémimu ani vzdáleně nepodobaly. Dominique se bránila: „V naší ulici žije i jiný zrzavý kocour, ale soudce to nezajímalo.“
Francouzská liga na ochranu zvířat SPA bije na poplach. Podle jejího ředitele Guillauma Sancheze je verdikt bezprecedentní a nebezpečný, protože by mohl vytvořit právní vzorec pro podobné spory. „Kočky mají přirozenou potřebu prozkoumávat své okolí. Kdyby se tento přístup rozšířil, můžeme očekávat útlum adopcí. Kdo by chtěl riskovat pokuty za to, že se jeho zvíře prochází po sousedství?“ varuje Sanchez.
Příběh rychle obletěl sociální sítě a Francie se rozdělila na dva tábory. Na jedné straně stojí zastánci pořádku, kteří tvrdí, že vlastnictví má být chráněno za všech okolností, i před tlapkami. Na druhé straně armáda milovníků zvířat, která se sousedovu rozhořčení vysmívá. Na platformě X (dříve Twitter) se objevily desítky vtípků – někteří navrhují, aby se muž odstěhoval do patnáctého patra paneláku, kde mu přes plot nepřeleze ani myš. Jiní připomínají dřívější slavné francouzské spory kvůli kohoutímu kokrhání nebo žabímu kuňkání, které se už staly symbolem střetu mezi městskou civilizací a venkovskou přirozeností.
Celý příběh přitom ještě zdaleka neskončil. Rémi prý znovu překročil hranici zákona – doslova – a jeho majitelka byla opět předvolána k soudu. Tentokrát jí hrozí pokuta až 2 000 eur a denní penále 150 eur. Dominique přiznává, že kvůli stresu trpí nespavostí a dochází na psychoterapii. „Je to absurdní. Já i kočka jsme úplně vyčerpané,“ říká.
A tak zatímco Rémi tráví své dny na gauči, sní o ztracené svobodě a jeho majitelka počítá dny do dalšího slyšení naplánovaného na prosinec 2025, Francie diskutuje o velké otázce: kde končí soukromé vlastnictví a začíná svoboda zvířete? V zemi, kde kohouti mají právo kokrhat a sýkorky zpívat, teď jeden zrzavý kocour nechtěně nastavuje zrcadlo celé společnosti.