5 chyb, kvůli kterým vaše boty působí lacině a můžou zkazit celý outfit
11. 8. 2025 – 19:35 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Boty jsou tím doplňkem, který v outfitu hraje prim a rozhoduje o tom, zda budete působit elegantně, nebo nedbale. Správně zvolené a sladěné dokážou podtrhnout váš styl a dodat mu punc sofistikovanosti. Stačí však drobný přešlap a i sebedražší oblečení ztratí svůj efekt.
Ani sledování nejnovějších trendů, ani viditelné logo slavné značky nejsou zárukou, že vaše boty udělají správný dojem. Módní svět se dnes přiklání k tzv. quiet luxury, tedy tiché eleganci, kde rozhoduje kvalita materiálu, precizní střih a nadčasový design, nikoli okázalost. Naopak přehnané lesklé detaily, třpytky nebo výrazné nápisy mohou působit lacině, a to i u jinak drahých modelů. Podle stylistů totiž luxus tkví v subtilitě, ne v kýči. Pokud tedy vaše oblíbené páry bot patří spíše do kategorie “módní přešlap“, je čas je s láskou vyřadit než nenápadně srazí váš celkový image vyhodit.
Když se z lesku stane kýč, ztratí i ten nejdražší pár svůj šarm
Boty zdobené kamínky, flitry či jinými třpytivými prvky mají na mole svou chvíli, ale v běžném životě mohou snadno sklouznout od glamour k lacinému efektu, obzvlášť pokud jimi září každý pásek a řemínek. Stylisté se shodují, že zatímco na večerních šatech mohou třpytky působit slavnostně a elegantně, u obuvi se často mění v přehnaný vizuální akcent. Jemné zdobení je v pořádku, avšak plně osázené modely obvykle více ubírají na vkusu než přidávají. Pokud toužíte po záři a odlesku, sáhněte raději po botách v sofistikovaných metalických odstínech stříbrné, zlaté či bronzové, které zaujmou decentně a s nádechem tzv. quiet luxury.
Masivní platforma může ubrat na půvabu víc, než přidá centimetrů
Příliš vysoká platforma dokáže z elegantního prodloužení nohou udělat vizuální přešlap. Masivní podrážka opticky zkracuje lýtka, narušuje přirozené proporce a dodává chodidlu těžkopádný, vzhled. Takové boty navíc mění způsob chůze místo lehkého, sebevědomého kroku vzniká spíše neohrabané našlapování, které ubírá na půvabu. K tomu se přidává i pocit nestability, kdy každý krok vyžaduje více kontroly. Pokud toužíte po výšce i eleganci zároveň, sáhněte raději po botách se střední platformou nebo subtilnějším podpatkem, který opticky prodlouží siluetu, ale zachová ladnost a lehkost pohybu.
Kombinace různých odstínů
U tenisek platí, že čím jednodušší barevné schéma, tím snazší je jejich styling a tím luxusněji působí. Podle módních stylistů nadměrná barevnost, zvlášť když se v jednom páru sejde více než tři až čtyři výrazné tóny opticky rozbíjí siluetu a vytváří neklidný dojem, který může působit levně. Minimalistické kombinace dvou, maximálně tří barev jsou nadčasové, snadno se kombinují a lépe zapadají do principu capsule wardrobe, tedy šatníku, kde každý kousek ladí s ostatními. Neznamená to rezignovat na originalitu jako kontrastní šněrování, barevná podrážka nebo drobný akcent na logu dokážou dodat šmrnc.
Příliš mnoho kovových částí
Kovové detaily dokážou botám dodat charakter, decentní řetízek, pár nýtů nebo jemná spona mohou být stylovým akcentem, který podtrhne váš osobní vkus. Jakmile se ale na jednom páru sejde řetěz, nýty, hroty a možná ještě kovová špička, výsledkem bývá spíše vizuální chaos než módní statement. Přílišná zdobnost odvádí pozornost od celku a může působit těžkopádně až agresivně. Stylové pravidlo zní jasně: jeden dominantní kovový prvek bohatě stačí. Zbytek nechte vyniknout kvalitě materiálu, střihu a propracovaným detailům, které vydrží déle než jeden sezónní trend.
Lakovaný lesk, který snadno ztratí svůj půvab
Lakované boty mají nepopiratelný šarm, jejich hladký, lesklý povrch okamžitě přitáhne pohled. Jenže právě tato dokonalost je zároveň jejich slabinou. Každý škrábanec či oděrka je na nich vidět několikanásobně víc než na matných materiálech a místo luxusu tak mohou rychle působit opotřebovaně a levně. Lesklý povrch navíc přirozeně působí uměleji, což může ubrat na sofistikovanosti celého outfitu. Chcete-li si je přesto dopřát, držte se neutrálních odstínů, černé, béžové nebo bílé, které případné nedokonalosti opticky zmírní. Pro každodenní eleganci však stylisté doporučují spíše matnou kůži nebo semiš, které působí jemněji, nadčasově a lépe odolávají drobným stopám nošení.
Obuv, která letos definuje styl
Než sáhnete po špatně zvolených botách, vyzkoušejte modely, které letos udávají tón na módních molech i ve street stylu. Do popředí se dostávají průhledné sandály a lodičky s jemnými PVC detaily, jež působí lehce, moderně a opticky prodlužují nohu. Návrháři zároveň vracejí na scénu T-bar střihy a retro baleríny v sofistikovaném pojetí s hranatou špičkou a decentními ozdobami. Pro odvážnější jsou tu platformové dřeváky a výrazné „boxing kicks“ sportovní tenisky inspirované boxem, které dodají outfitu nečekaný twist. A pokud sázíte na nadčasovost, vsaďte na neutrální metalické tóny nebo vintage tenisky, které se snadno kombinují a nesou v sobě špetku nostalgie i módní jistoty.