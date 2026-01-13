Senát bude volit adepty na ombudsmana ze šesti kandidátů včetně Schorma či Kříže
13. 1. 2026 – 17:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Senát bude vybírat své dva adepty na veřejného ochránce práv ze šesti kandidátů, které předložili senátoři.
Nominaci dnes jednomyslně potvrdila senátní volební komise, podle níž všichni navrhovaní splňují zákonem požadované náležitosti. Patří k nim například zástupce současného ombudsmana Vít Alexandr Schorm, bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, bývalý ústavní soudce Jaromír Jirsa nebo konzervativní právník Jakub Kříž, který před čtyřmi lety patřil mezi Schormovy protikandidáty.
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) oznámil, že senátoři se budou výběrem zabývat na schůzi, která se bude konat 21. ledna. V tajných volbách budou moct hlasovat vedle čtyř zmíněných kandidátů také pro advokáta Jana Matyse, kterého horní parlamentní komora navrhovala spolu se Schormem na ombudsmana před šesti lety, nebo právničku Evu Kostolanskou. Ta působí v Kanceláři veřejného ochránce práv v odboru justice, migrace a financí.
O obsazení funkce ombudsmana po Stanislavu Křečkovi bude rozhodovat Sněmovna. Na výběr bude mít také kandidáty České konference rektorů, která už navrhla Schorma a Kostolanskou. Své kandidáty může navrhnout rovněž prezident Petr Pavel, jehož předchůdce Miloš Zeman do funkce prosadil Křečka.
Kontroverzním kandidátem je zejména Kříž, který je odpůrcem potratů a sňatků stejnopohlavních párů a je spojován s církevní organizací Opus Dei a protipotratovým Hnutím pro život. Proti jeho nominaci do úřadu veřejného ochránce práv se v roce 2022 postavily desítky neziskových organizací. Kříže navrhla šestice senátorů včetně předsedy senátního zahraničního výboru Pavla Fischera (za TOP 09) nebo předsedy senátní ústavní komise Zdeňka Hraby (za ODS).
K nominujícím patřil také někdejší předseda lidovců Jiří Čunek, senátní volební komise ho ale vyškrtla kvůli tomu, že návrh nepodal předepsaným způsobem. Podobně postupovala i u Břetislava Rychlíka (za TOP 09), který patřil mezi osm senátorů ze všech frakcí, jejichž nominantkou je Šimáčková Laurenčíková.
Schorm byl hlavním Křečkovým protikandidátem na funkci ombudsmana v únoru 2020. O dva roky později uspěl ve volbě zástupce veřejného ochránce práv a prozatím plní i roli dětského ombudsmana. Nyní ho nominoval senátor Stanislav Balík z klubu ODS a TOP 09. Matyse, který se o kandidaturu ucházel i v roce 2010, navrhl předseda senátní volební komise Jan Tecl (ODS). Kostolanskou doporučili předseda senátního ústavně-právního výboru Tomáš Goláň (ODS) a místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL). Někdejší prezident Soudcovské unie Jirsa, kterého navrhli předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra spolu s Danielou Kovářovou (nezávislá) a Michaelem Canovem (SLK), se loni neúspěšně ucházel o senátní nominaci na veřejného ochránce práv dětí.
Funkční období veřejného ochránce práv je šestileté a začíná sloužením slibu do rukou předsedy Sněmovny. Křeček se svého mandátu ujal 19. února 2020. Úkolem ombudsmana je chránit občany před nezákonným, nesprávným nebo nečinným jednáním úřadů a institucí nebo dodržování lidských práv.