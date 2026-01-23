Těchto 7 dívčích jmen potká v roce 2026 štěstí. Patříte mezi ně?
23. 1. 2026 – 8:00 | Magazín | BS
Letošní rok budou hvězdy mimořádně nakloněny slečnám, dámám a paním těchto jmen.
1. Sára
Sáry letos čekají osudová setkání. Může jít o novou lásku, prohloubené přátelství, znovunalezená pouta, obnovené vztahy či třeba klidně i pozitivní pracovní kontakt. Sářino štěstí se tak či tak letos bude skrývat především v dalších lidech, kteří otevřou nové možnosti a umožní zkoumat nové obzory. Jupiter v Rybách přeje v oblasti mezilidských vztahů – stačí být otevřená a naslouchat intuici.
2. Klára
Kláry se letos stanou magnetem na příležitosti. Jinak řečeno: Co si zamanou, to se jim podaří. V práci mohou očekávat povýšení nebo nabídku, která sice bude na první poslech znít celkem děsivě, ale po dobrém zvážení jim dojde, že její přijetí by mohlo změnit celý jejich kariérní směr k lepšímu. Klíčem k úspěchu bude odvaha říct si o víc – vesmír je připraven naslouchat.
3. Elen
Elen čeká rok plný tvořivosti. Ať už půjde o umění, psaní nebo design, jejich nápady budou zářit jak hvězdy samy. Nečekané uznání nebo ocenění může přijít právě tehdy, když to nejméně čekají. Múzy letos spustí tanec všech tanců – a inspirace bude proudit.
4. Tereza
Terezy letos zažijí vnitřní proměnu. Štěstí k nim přijde skrze osobní růst – možná skrze meditaci, terapii nebo hluboký rozhovor, který by člověk jen tak nečekal. Co bylo dříve těžké, se najednou bude zdát jako úplná maličkost. Rok 2026 jim přinese klid, který dlouho hledaly.
5. Amélie
Améliím budou letos přát především finance. Ať už díky chytré investici, dědictví nebo vlastnímu podnikání, peníze jim letos půjdou naproti. Nejde však jen o materiální zisk – naučí se s hojností zacházet s lehkostí a radostí.
6. Viktorie
Viktorie letos zažijí vítězství – doslova. Ať už jde o sport, soutěž, nebo osobní výzvu, jejich jméno bude skloňováno v souvislosti s úspěchem. Saturn jim dodá disciplínu, Mars odvahu – a výsledky na sebe nenechají čekat.
7. Ema
Emy čeká štěstí v maličkostech. Rok 2026 jim přinese radostné momenty, které jim připomenou, že štěstí není vždy o velkých gestech. Láska v rodině, smích s přáteli, vůně jara – právě v těchto chvílích najdou největší poklad.
Nenašly jste se v seznamu? Nezoufejte, vyšší předpoklad neznamená, že se o své štěstí nemůžete zasloužit samy důslednou pílí a osvobozující cílevědomostí.