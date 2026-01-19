Může za to Agáta Hanychová? Jména jejích dcer jsou najednou mezi nejoblíbenějšími v celém Česku
19. 1. 2026 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková
Nad trendem se nedá mávnout rukou, opakuje se totiž už několik let a pokaždé silněji.
Samozřejmě se jedná o pouhý dohad a k potvrzení by byla potřeba odborná studie, už dávno pozorovaným faktem nicméně zůstává, že maminky a tatínkové mají občas tendence podléhat trendům a pojmenovat svého potomka podle něčeho, co je momentálně populární.
Těžko říct, jak velký vliv doopravdy měla populární influencerka Agáta Hanychová, dvě skutečnosti nicméně nemůžeme popřít: Věčná rebelka dala v roce 2017 své dceři jméno Mia. A o několik let později se Mia dostala mezi nejoblíbenější česká jména pro miminko, podle zveřejněných statisik od Českého statistického úřadu.
A nejen to, její popularita dokonce stále stoupá. V roce 2023 v žebříčku zabrala 16. místo, v roce 2024 už 14. Uvidíme, zda se posune ještě výš, až dorazí výsledky za loňský rok.
Mia navíc není sama, podobný vzestup zaznamenala i Rozálie, tedy nejmladší Agátina dcera. V tomto případě se ale nejspíš jednalo o opačný proces a influencerka pojmenovala maličkou podle trendu: Popularita jména totiž začala růst již v roce 2019, tedy několik let před tím, než Agátina dcera přišla na svět.
Mezi další jména, která se vyšvihla na přední příčky žebříčku popularity v posledních letech, patří také například Amálie, ta byla v roce 2024 dokonce šestá nejoblíbenější. Dále Sofie, jejíž popularita vytrvale roste každým rokem už 15 let. Podobně je na tom také Laura. A mezi dvacítku nejoblíbenějších se nově dostává také Stella.