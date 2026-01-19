Dnes je pondělí 19. ledna 2026., Svátek má Doubravka
Může za to Agáta Hanychová? Jména jejích dcer jsou najednou mezi nejoblíbenějšími v celém Česku

19. 1. 2026 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková

Může za to Agáta Hanychová? Jména jejích dcer jsou najednou mezi nejoblíbenějšími v celém Česku
zdroj: Profimedia.cz
Nad trendem se nedá mávnout rukou, opakuje se totiž už několik let a pokaždé silněji.

Samozřejmě se jedná o pouhý dohad a k potvrzení by byla potřeba odborná studie, už dávno pozorovaným faktem nicméně zůstává, že maminky a tatínkové mají občas tendence podléhat trendům a pojmenovat svého potomka podle něčeho, co je momentálně populární.

Těžko říct, jak velký vliv doopravdy měla populární influencerka Agáta Hanychová, dvě skutečnosti nicméně nemůžeme popřít: Věčná rebelka dala v roce 2017 své dceři jméno Mia. A o několik let později se Mia dostala mezi nejoblíbenější česká jména pro miminko, podle zveřejněných statisik od Českého statistického úřadu.

A nejen to, její popularita dokonce stále stoupá. V roce 2023 v žebříčku zabrala 16. místo, v roce 2024 už 14. Uvidíme, zda se posune ještě výš, až dorazí výsledky za loňský rok.

Mia navíc není sama, podobný vzestup zaznamenala i Rozálie, tedy nejmladší Agátina dcera. V tomto případě se ale nejspíš jednalo o opačný proces a influencerka pojmenovala maličkou podle trendu: Popularita jména totiž začala růst již v roce 2019, tedy několik let před tím, než Agátina dcera přišla na svět.

Mezi další jména, která se vyšvihla na přední příčky žebříčku popularity v posledních letech, patří také například Amálie, ta byla v roce 2024 dokonce šestá nejoblíbenější. Dále Sofie, jejíž popularita vytrvale roste každým rokem už 15 let. Podobně je na tom také Laura. A mezi dvacítku nejoblíbenějších se nově dostává také Stella.

jmena divky zdroj: ČSÚ

