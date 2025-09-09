Zapomenutý recept na zdraví: Znáte ho také!
9. 9. 2025 – 11:21 | Zpravodajství | Alex Vávra
Zapomínáte během dne na sklenici vody? Možná tím riskujete víc, než si myslíte. Vědci varují, že nedostatečná hydratace zvyšuje stres, oslabuje srdce i mozek a připravuje tělo o energii. Přitom stačí jednoduché triky, jak pitný režim snadno udržet.
Na pohyb si dnes vzpomene každý. Stejně tak na vyváženou stravu, méně alkoholu nebo více spánku. Jenže existuje jeden jednoduchý a přitom silný návyk, který většina lidí stále podceňuje: pití dostatečného množství vody. Voda je pro tělo něco jako univerzální palivo. Bez ní se zpomalují všechny procesy – od trávení přes prokrvení až po schopnost soustředit se. Přesto statistiky ukazují, že více než polovina lidí nepije ani doporučené minimum. Často čekáme, až přijde žízeň, ale v tu chvíli už jsme dehydratovaní a škodlivé účinky začaly.
Výzkum vědců z Liverpool John Moores University přinesl jasný důkaz: lidé, kteří pijí méně než 1,5 litru denně, reagují na stresové situace mnohem prudším uvolňováním kortizolu – stresového hormonu, který dlouhodobě zatěžuje srdce, mozek i imunitu. Ve stresovém testu měli tito „málo pijáci“ hladinu kortizolu vyšší o více než 50 % než lidé s doporučeným pitným režimem. Profesor Neil Walsh, vedoucí výzkumu, k tomu dodává: „Kortizol je primární stresový hormon těla a jeho přehnaná reaktivita je spojena s vyšším rizikem srdečních onemocnění, cukrovky a deprese.“
Voda tedy není jen o tom, že se cítíme méně unavení nebo máme svěží pleť. Hraje zásadní roli i v tom, jak zvládáme každodenní stres.
Jak si vypěstovat jednoduchý návyk
Možná si říkáte: dobře, tak budu pít víc vody. Ale jak to udělat, aby z toho nebylo jen další nesplněné předsevzetí? Klíčem je nenásilné začlenění do rutiny. Psychologové tomu říkají habit stacking – spojování nového zvyku se starým. Čekáte, až se vám dovaří ranní káva? Vypijte během té chvíle celou sklenici vody. Protahujete se po hodině u počítače? Než si sednete zpátky, dopřejte si pár doušků. Ohříváte oběd? Místo koukání do mikrovlnky vypijte sklenici vody. A když jdete venčit psa, vezměte si s sebou lahev a dopijte ji cestou.
Nejde o nic složitého. Je to spíš hra, kterou si sami se sebou zahrajete – a vaše tělo vám poděkuje.
A co pít? Nemusíte zůstat jen u čisté vody. Počítá se i neslazený čaj, káva nebo perlivá voda. Naopak sladké limonády, energetické drinky nebo ochucené kávy jsou spíš zátěží – dodají kalorie, ale nic hodnotného. Hydrataci navíc doplní i ovoce a zelenina s vysokým obsahem vody, třeba rajčata, okurky, pomeranče nebo salát. Odborníci doporučují, aby ženy denně přijaly kolem 2 litrů tekutin a muži asi 2,5 litru. Vypadá to jako hodně, ale jednoduchý trik zní: ráno si naplňte litrovou láhev a mějte ji celý den u sebe. Pokud večer zjistíte, že vám ještě chybí 4–6 sklenic, prostě ji doplňte a dopijte.
Malý krok, velký rozdíl
Vědci z amerického National Heart, Lung, and Blood Institute shrnují výhody hydratace jednoduše: kdo je optimálně hydratovaný, má šanci na delší život bez nemocí. A to je cíl, ke kterému se vyplatí přiblížit. Pitný režim je přitom možná ta nejjednodušší změna životního stylu. Nemusíte vstupovat do fitka, měnit jídelníček od základu ani kupovat drahé doplňky. Stačí mít po ruce sklenici nebo lahev s vodou. Ať už vás čeká pracovní maraton, rodinný shon nebo jen běžný den, voda je nejspolehlivější spojenec. A čím dříve si z ní uděláte samozřejmost, tím dříve pocítíte rozdíl – na energii, náladě i zdraví.