Tálibán vstoupil do Kábulu, z města utíkají tisíce lidí

Agentura Reuters informuje, že zástupci Tálibánu jednají o převzetí moci s vládou.

Lidé obléhají banky, aby si vybrali své úspory. Dlouhé fronty se tvoří také před velvyslanectvími západních zemí, kde se Afghánci snaží získat víza, aby mohli vycestoval. Státy ale provoz zastupitelských úřadů omezují nebo ambasády zavírají.

Jediná cesta ven z obklíčeného Kábulu vede přes mezinárodní letiště. Před přepážkami tak stojí zástupy lidí, kteří chtějí odletět. Mnohým je přitom jedno kam.

Hamid Karzai International Airport in Kabul today. Mass exodus. These are the lucky ones. I'm told, we don't want to go but we have no choice, we need to survive and so do our children #Afghanistan pic.twitter.com/YeWVWLRDMe