Tajný zabiják vztahů, který děláme každý den – a ani o tom nevíme
27. 11. 2025 – 14:45 | Zpravodajství | Alex Vávra
Phubbing se nenápadně stává jedním z nejčastějších narušitelů vztahů. Krátký pohled na telefon dokáže zlomit atmosféru, ochladit blízkost a vyvolat pocit ignorace. Odborníci však přicházejí s jednoduchými způsoby, jak tento tichý fenomén zkrotit a vrátit pozornost tam, kde má být – k lidem kolem nás.
Digitální éra nám dala možnost mít celý svět v kapse, ale zároveň nás připravila o to nejdůležitější – plnou pozornost lidí, kteří sedí přímo před námi. Phubbing, tedy nevědomé ignorování druhého ve prospěch telefonu, se stal nenápadným zlodějem partnerské i rodinné pohody. Zprvu jde o drobnost: jemné zaznění notifikace, rychlé mrknutí na obrazovku, letmá kontrola času. Jenže jakmile se telefon objeví v ruce, svět kolem jakoby ztratí ostrost. Někdy stačí pár vteřin přerušeného kontaktu a atmosféra u stolu se změní.
Nejvíce to bolí tam, kde očekáváme pozornost – ve vztazích. Studie Dr. Claire Hart z University of Southampton ukázala, že čím častěji člověk vnímá, že je ignorován kvůli telefonu, tím hůře hodnotí svůj vztah. A co je horší, reakcí na pocit ignorace často bývá to, že i druhý sáhne po telefonu. Tak se roztočí spirála mlčení, prázdných chvil a ztrácení blízkosti. Běžný večer může velmi rychle sklouznout do dvou lidí sedících vedle sebe, ale žijících v úplně odlišných světech. A stejné děje pozorují vědci i mezi rodiči a dětmi – děti se učí, že pozornost se dělí podle displeje, ne podle přítomnosti.
Phubbing přitom neútočí dramaticky. Nepřichází s bouchnutím dveří ani hlasitým výbuchem. Ukrajuje vztahy po drobných kouscích. Tichým posouváním pozornosti jinam. A právě proto je tak nebezpečný – snadno si ho nevšimneme, dokud už není kontakt oslabený.
Jak phubbing zkrotit a vrátit pozornost tam, kam patří
Odborníci se shodují: řešením není demonizovat technologie, ale zkrotit je. Ne bojkot, ale vědomé řízení. Dr. Claire Hart doporučuje vytvářet jasné hranice. Mobil u jídla? Ne. Scrollování před spaním? Raději ne. Pokud se v průběhu rozhovoru musí telefon zkontrolovat, pomáhá jednoduché pravidlo: přiznat, proč telefon bereme do ruky, a co nejrychleji se vrátit k tomu druhému. U partnerů i dětí to buduje pocit respektu a předchází narůstání frustrace.
A potom je tu velmi praktická strategie od Dr. Kaitlyn Regehr z University College London. Je tak jednoduchá, že překvapí, jak dobře funguje. Když už opravdu potřebujeme telefon použít, měli bychom druhému říct, co děláme. Tím se zastaví automatický reflex kontrolovat telefon bez přemýšlení. A navíc to působí jako malý most zpět k člověku, který s námi právě je. Tento malý slovní akt vytváří velký psychologický efekt: druhý se cítí viděný, důležitý a nepřehlížený.
Tato strategie navíc zabraňuje tomu, aby se z dvouvteřinové akce stalo desetiminutové bloudění aplikacemi. Když oznámíme důvod, držíme sami sebe pod kontrolou. Je mnohem těžší potají se ztratit v nekonečném scrollování, když jsme před chvílí slíbili, že se hned vrátíme.
Phubbing není jen technologický návyk. Je to každodenní volba, kam dáme svou pozornost. A pozornost je jedna z nejcennějších věcí, které můžeme ve vztahu nabídnout. V době, kdy telefony soupeří o každý náš pohled, je vědomé rozhodnutí věnovat pozornost člověku vedle nás možná tím největším vyjádřením blízkosti. Není nutné žít bez telefonu. Stačí, když v rozhodujících momentech zůstane v kapse a naše pozornost u toho, na kom skutečně záleží.