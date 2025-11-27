Stranger Things míří do finále. Připomeňte si klíčové události minulých řad
27. 11. 2025 – 15:00 | Magazín | Žanet Ka
Stranger Things se chystá na poslední kapitolu a s ní i odpovědi na otázky, které diváky provázejí od první epizody. Než se začnete dívat na pátou sérii, projděte si přehled momentů, které hýbaly příběhem a budou mít dopad na konec.
Eddie Munson zemřel a Max zůstává mezi životem a smrtí
Finále čtvrté série zasáhlo diváky nemilosrdně. Eddie se obětoval, aby zachránil ostatní, a stal se jednou z nejoblíbenějších postav celého seriálu. Max však dopadla možná hůř. Vecna ji zlomil fyzicky i psychicky, její srdce se na chvíli zastavilo, tělo je zraněné a vědomí uvězněné v temnotě. Eleven se ji pokusila zachránit, ale Max stále leží v kómatu. Její návrat je jedním z nejnapínavějších otazníků nad pátou řadou.
Eleven znovu získala své schopnosti
Po událostech třetí série to vypadalo, že “Jedenáctka” přišla o svoji sílu. Projekt Nina ale otevřel dveře nejen k jejím původním schopnostem, ale i k hlubším úrovním vědomí. Dokáže bojovat telepaticky, vstupovat do vzpomínek druhých a pronikat tam, kam dříve nemohla. V závěrečném střetu s Vecnou bude její role zásadní.
Hopper není mrtvý a vrací se domů
Po výbuchu na konci třetí série ho všichni oplakávali. Ukázalo se však, že přežil a skončil v sovětském vězení. Jeho návrat do Hawkins přinesl jeden z nejsilnějších emocionálních momentů čtvrté řady. Vyčerpaný, ale nezlomený Hopper se znovu postaví po bok Eleven i Joyce a je jasné, že v bitvě, která přichází, bude hrát důležitou roli.
Will cítí, že Vecna je stále naživu
Willovo spojení s temnou říší nikdy zcela nepřerušilo. Naopak: jeho smysly jsou teď ještě citlivější. Will ví, že Vecna přežil. Cítí jeho přítomnost, blížící se útok i strach, který se šíří Hawkinsem. Jeho intuice je varováním pro všechny ostatní- hrozba neskončila, jen se skrývá.
Hawkins je zpustošený a hranice světů se prolomily
Hawkins už není jen město, které skrývá laboratoř a jedno velké tajemství. Po událostech čtvrté série je těžce poškozené, praskliny mezi světy prorůstají ulicemi a spory z Upside down se šíří jako nemoc. Pátá série už nebude o jednotlivých útocích, čeká nás otevřená válka.
Ve Světě naruby se zastavil čas
Jedním z nejzáhadnějších odhalení je fakt, že Upside Down ustrnul v čase. Je zamrzlý na dni Willova zmizení, tedy 6. listopadu 1983. Nic se tam nehýbe, nic se nevyvíjí, jako by šlo o zamčenou kopii reality. Proč? To zatím nikdo neví. Jisté však je, že to souvisí s Vecnou, strukturou paralelního světa a možná i se samotným zrodem propasti mezi říšemi.
Vecna je Henry Creel, experiment „Jedna“
Čtvrtá série odhalila finální spojení: Vecna není někdo nový, ale Henry Creel, první testovaný subjekt projektu. Jeho příběh protkává všechny linie Stranger Things. Právě on způsobil první narušení světů, právě on stál za smrtí dospívajících, právě on pronásledoval Max. Jeho střet s Eleven je moment, ke kterému celý seriál směřoval.
Co nás čeká dál?
Pátá série má být poslední, bez pokračování, definitivní tečkou. Diváci samozřejmě doufají v šestou řadu nebo spin-off, ale tvůrci- bratři Matt a Ross Dufferovi- mluví jasně: tahle kapitola končí. Čekají nás odpovědi, rozuzlení deset let budovaného příběhu, dost možná i bolestivé ztráty. Finále Stranger Things bude Netflix divákům dávkovat po částech během letošních svátků.