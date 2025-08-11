Tajné zahrady Evropy: Pět zelených pokladů, jeden je i u nás!
11. 8. 2025 – 14:08 | Zpravodajství | Alex Vávra
Evropa skrývá místa, kam turisté jen zřídka zabloudí – přesto patří k jejím nejkrásnějším. Od barokní elegance Prahy přes romantický Madrid až po zelené střechy Varšavy – pět zahrad, které stojí za to objevit
Evropa je plná nádherných parků a zahrad, ale některé z nich zůstávají mimo hlavní turistické trasy – a právě proto mají kouzlo objevování. Představujeme pět zelených oáz, které spojuje historie, krása a klid, ale odlišuje jejich jedinečný charakter.
Park El Capricho, Madrid
Na okraji španělské metropole se skrývá romantické dílo vévody a vévodkyně z Osuny z roku 1784. Park El Capricho, který navštěvoval i slavný Francisco de Goya, rozkládá své 17hektarové zahrady do tří částí – italské, francouzské a anglické krajinné. Najdete tu malé jezero, labyrint, hudební altán i elegantní zámeček. Největší kuriozitou je však podzemní bunkr z roku 1937, připomínka španělské občanské války, který si lze o víkendech prohlédnout s průvodcem zdarma.
Botanická zahrada Brera, Milán
Za zdí Palazzo Brera v centru Milána leží malý svět klidu a vůní. Už ve 14. století zde mniši pěstovali léčivé rostliny, později zahradu spravovali jezuité. Císařovna Marie Terezie ji roku 1775 proměnila v botanickou zahradu, kterou dnes spravuje Milánská univerzita. Na 5 000 metrech čtverečních se dochovalo původní uspořádání s dvěma oválnými rybníky, arboretem se staletými jinany dvoulaločnými a tematickými záhony od středomořských rostlin po druhy využívané při výrobě textilu či papíru.
Zahrada Královské knihovny, Kodaň
Uprostřed historického srdce Kodaně, mezi palácem Christiansborg a Královskou knihovnou, najdete tiché útočiště postavené roku 1920 na místě bývalého námořního přístavu Tøjhushavnen. Přístavní minulost připomíná rybník s osm metrů vysokým sloupem, z nějž každou hodinu vytryskne proud vody, i starý kotevní kruh. Atmosféru dotváří socha filozofa Sørena Kierkegaarda a lavičky pod stromy – ideální místo, kam si přijít číst vlastní knihu.
Střešní zahrada Univerzitní knihovny, Varšava
Jen málokdo by čekal, že na střeše knihovny může vzniknout jedna z největších střešních zahrad Evropy. Ve varšavské čtvrti Powiśle se od roku 2002 rozkládá více než hektar zeleně rozdělený na horní a dolní část. Dolní zahrada ukrývá jezírko s kachnami a žulové sochy, horní část se dělí do čtyř barevných zón – zlaté, stříbrné, červené a zelené. Vše propojují cesty, mostky, pergoly a kaskádový vodní prvek. Návštěvníci si odsud odnášejí nejen klid, ale i panoramatický výhled na celé město.
Vrtbovská zahrada, Praha
Jeden z nejkrásnějších barokních skvostů Prahy bývá pro turisty překvapivě nenápadný. Vrtbovská zahrada na Petříně vznikla kolem roku 1720 na místě vinic Vrtbovského paláce a okouzluje terasovitým uspořádáním. Tři plošiny, propojené schodišti, jsou osázené habry, tisy a tisíci květin, doplněné sochami, vázami a malbami. Dvakrát ročně se tu koná slavnostní osvětlení, a z pavilonu na horní terase se otevírá jedinečný výhled na Pražský hrad i obě městská centra.
Zelené útočiště ve víru měst
Ať už se touláte Prahou, Madridem, Milánem, Kodaní nebo Varšavou, stojí za to odbočit z hlavních ulic a objevit tyto skryté zahrady. Nejenže nabízejí vizuální potěšení a historické příběhy, ale především dávají prostor nadechnout se a na chvíli se ztratit v tichu uprostřed městského ruchu.