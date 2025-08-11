O filmového Oscara bude za Česko usilovat dokument Ještě nejsem, kým chci být
11. 8. 2025 – 12:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Členové České filmové a televizní akademie (ČFTA) vybrali do boje o americkou cenu Oscar v kategorii Nejlepší zahraniční film dokument režisérky Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být.
Snímek o identitě, svobodě a vnitřním vzdoru sleduje život fotografky Libuše Jarcovjákové – výrazné umělkyně, která se navzdory době i okolí rozhodla být sama sebou.
Originální snímek, jenž zachycuje underground 80. let v bývalém Československu, dramatický útěk do Západního Berlína i exkluzivní focení pro módní špičky v Tokiu, vznikl ze soukromých deníků a tisíců analogových snímků Jarcovjákové.
Ve světové premiéře byl snímek uveden v loňském roce na festivalu Berlinale a letos získal Českého lva za nejlepší dokumentární film. Slavnostní vyhlášení 98. ročníku cen Oscar americké Akademie filmového umění a věd se uskuteční 15. března 2026. Shortlist výběru 15 zahraničních filmů zveřejní 16. prosince letošního roku a nominace budou následně oznámeny 22. ledna 2026.
Režisérka Tasovská neskrývala radost. "Je to v historii poprvé, co se akademici rozhodli vyslat dokumentární film. Za to jsme jim opravdu vděční. Že v tak veliké konkurenci vybrali náš film, je pro nás úžasné," řekla Tasovská ČTK.
Český dokument o americkou cenu Oscar podle ní ještě nesoutěžil. Přednost dosud dostávaly hrané filmy, Tasovská změnu nečekala. Snímek Ještě nechci čím být bude v amerických cenách soutěžit jak mezi zahraničními filmy, tak mezi dokumenty. "Máme v podstatě dvě možnosti,“ doplnila režisérka.
Třiasedmdesátiletá Jarcovjáková dříve vyučovala fotografii na Vyšší odborné škole grafické v Praze. Asociace profesionálních fotografů jí udělila cenu Osobnost české fotografie za roky 2017 a 2019.V letošním roce se změnil statut pro výběr kandidáta na Oscara za Českou republiku. Nově bylo hlasování dvoukolové. V prvním kole vybrala komise prezídia ČFTA z filmů přihlášených producenty tři snímky, konkrétně film Sbormistr, Karavan a Ještě nejsem, kým chci být. O finálním výběru pak ve druhém kole od 8. července do 8. srpna mohli hlasovat všichni členové akademie ČFTA splňující podmínky americké akademie.
Proti této změně protestovali někteří filmaři, například režiséři Jiří Mádl, Václav Marhoul, Ondřej Trojan či Petr Václav. Podle nich termín volby znevýhodňuje filmy teprve dokončované, ale zvané na klíčové zářijové festivaly, které hlasující nemohou vidět v definitivní podobě. Jejich výzvě na vypsání nové volby podle pravidel, která platila až do loňska, ČFTA nevyhověla.
V loňském roce vybrali akademici jako kandidáta na Oscara za Českou republiku film režiséra Mádla Vlny, který postoupil do užšího výběru.
Zlatou sošku americké Akademie filmového umění a věd zatím získaly pouze dva československé a jeden český film - v roce 1966 Obchod na korze Jána Kadára a Elmara Klose, o dva roky později Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela a v roce 1996 Kolja Jana Svěráka. Šestice dalších filmů se probojovala do nominačního výběru: Lásky jedné plavovlásky (1966) a Hoří má panenko Miloše Formana (1969), Vesničko má středisková Jiřího Menzela (1986), Obecná škola Jana Svěráka (1991), Musíme si pomáhat Jana Hřebejka (2000) a Želary Ondřeje Trojana (2003).
Do oscarového shortlistu byl v roce 2019 vybrán film Václava Marhoula Nabarvené ptáče a o dva roky později snímek Agnieszky Hollandové Šarlatán.
Česká filmová a televizní akademie byla založena v roce 1995. Uděluje filmovou cenu Českého lva a nominuje českého kandidáta na ceny americké Akademie filmového umění a věd. V současné době má 436 členů. Celkem hlasovalo 194 akademiků.