Dovozní a vývozní ceny v Česku se v červnu meziročně i meziměsíčně snížily
11. 8. 2025 – 14:37 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Dovozní a vývozní ceny v Česku v červnu meziročně i meziměsíčně klesly.
Oproti loňskému červnu se snížily ve vývozu o 0,1 procenta a v dovozu o 0,5 procenta. V porovnání s předchozím měsícem byly vývozní i dovozní ceny nižší shodně o 0,4 procenta. Oznámil to dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Podle statistiků byly ceny výrazně ovlivněny vývojem kurzu koruny vůči euru a dolaru, po kurzovém očištění se zvýšily.
"V meziročním srovnání značně klesly především ceny pohonných hmot," uvedl vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ Vladimír Klimeš.
Ve vývozu v červnu meziročně nejvíce klesly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů, a to o 18,6 procenta, ceny sběru, přípravy k likvidaci a likvidace odpadu byly nižší o 11,1 procenta a ceny chemických látek a chemických přípravků se snížily o 6,4 procenta. Naopak nejvíce, o 8,2 procenta, rostly ceny dřeva a dřevěných a korkových výrobků, kromě nábytku. Ceny produktů zemědělství a myslivosti stouply o 5,6 procenta. Vývozní ceny se po kurzovém očištění meziročně zvýšily o 0,5 procenta.
Dovozní ceny po kurzovém očištění stouply o 0,2 procenta. Ceny koksu a rafinovaných ropných produktů klesly o 15,5 procenta, ropy a zemního plynu o 11,7 procenta a ceny elektřiny o 8,1 procenta. Naopak významně rostly ceny potravinářských výrobků, a to o 8,9 procenta. Ceny motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů stouply o 7,6 procenta.
Meziměsíčně po kurzovém očištění vývozní ceny vzrostly o 0,2 procenta a dovozní byly vyšší o 0,3 procenta.