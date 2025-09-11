Tajemství akupunktury: jak senioři získávají léčbu za zlomek ceny a nikdo o tom nemluví
11. 9. 2025 – 15:09 | Zprávy | Anna Pecena
Akupunktura pro důchodce? Místo, kde obyčejná jehla změní rozpočet, aniž by vás někdo na to upozornil. Přitom existují slevy, o kterých se nešíří letáčky. Stačí vědět, kam sáhnout a jak se zeptat.
Co je akupunktura a proč může pomoci seniorům
Akupunktura je léčebná metoda tradiční čínské medicíny, při níž terapeut zavádí jemné jehličky do přesně určených bodů na těle. Podle východní filozofie tím harmonizuje tok energie, podle modernějších výkladů stimuluje nervové dráhy, prokrvuje tkáně a podporuje uvolňování endorfinů. Pro seniory může mít hned několik praktických přínosů: zmírňuje bolesti zad, kloubů či artritidy, pomáhá při nespavosti, podporuje trávení a zlepšuje celkovou vitalitu. Navíc působí relaxačně, snižuje napětí a úzkosti, což je důležité v období, kdy s věkem přibývají zdravotní i psychické zátěže.
Akupunktura se slevou – skutečnost nebo pověst?
Na internetu byste hledali promo akupunktury pro seniory jen těžko – ale existuje. Například klinika Tradiční čínské medicíny uvádí jasně: „sleva pro důchodce“ je úplně oficiální položka v jejich ceníku, tedy nejde o mýtus ani pověst. Standardní cena první akupunktury s vyšetřením je 1 300 Kč, akupunktura následně 1 000 Kč za 60 minut, přičemž na slevu mají nárok důchodci, studenti i ženy na mateřské.
Kde se o tom dozví ostatní? Mnohdy jen „poťouchle“ schované v doplňkových procedurách na webu, jako třeba v Praze – někdo si přečte „individuální slevy pro děti a seniory“ a možná zahlédne akupunkturu mezi nimi.
Co můžete udělat teď hned – a ušetřit?
Nečekejte, že vám někdo nabídne slevu – musíte ji chtít!
Zavolejte nebo napište do centra TČM a zeptejte se s předstihem: „Mohu uplatnit seniorskou slevu na akupunkturu?“ Ti, co se nedoptají, platí plnou cenu.
Terminologie je hotový jackpot.
Hledejte výrazy jako „sleva pro důchodce“, „individuální sleva seniorům“ nebo „seniorský tarif“. Často je to skryté u levnějšího první vyšetření nebo je to zapsáno drobným písmem u ceníku.
Zkombinujte péči – šance na víc slev roste.
Pokud centrum nabízí i jiné služby (např. masáže, moxování, byliny), můžete se zmínit, že máte zájem o “balíček pro seniory”, a přimět je přidat bonus nebo ještě lepší cenu.
Jak to chodí v zahraničí
Zajímavé je, že podobné seniorské slevy na akupunkturu nejsou českým unikátem. V Rakousku nebo Německu existují programy, kde zdravotní pojišťovny část výkonu přímo hradí, a důchodce tak platí jen malý doplatek. V Česku zatím většina pojišťoven akupunkturu neproplácí, ale nabízí aspoň příspěvky z preventivních fondů. Stačí se podívat do sekce „benefity“ na webu vaší zdravotní pojišťovny – můžete dostat zpátky až 500 Kč ročně.
Když jde o zdraví, sleva není ostuda
Spousta seniorů má pocit, že žádat o slevu je trapné. Jenže opak je pravdou. Poskytovatelé s tím počítají a berou to jako marketingový tah. Navíc, když můžete mít léčbu bolestí zad nebo kloubů o pár stovek levněji, proč to nevyužít? Vždyť právě důchodci jsou ti, kdo podobnou péči potřebují nejvíce.
Závěr: Sleva na akupunkturu – poloviční cena, dvojnásobný zdravý výsledek
Akupunktura už dávno není jen dražší biomedicína pro mládež – věř tomu nebo ne, existují místa, která kličkují s cenou – a přesto zůstávají tajná. Pokud ses rozhodl, že si chceš zaslouženou péči dopřát, stačí říct: „Seniorská sleva, dejte mi ji!“. Otevře se ti svět jehel za opravdu rozumnou cenu. Stačí chtít — a máš ji.