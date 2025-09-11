Protesty v Nepálu si vyžádaly přes 600 zraněných a 25 obětí, oznámila vláda
11. 9. 2025 – 15:03 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Násilné protesty v Nepálu si vyžádaly život nejméně 25 lidí a 633 dalších utrpělo zranění, oznámila dnes vláda.
Letiště v Káthmándú znovu obnovilo provoz poté, co jej v úterý přerušilo kvůli kouři a ohňům, které založili demonstranti, uvedl mluvčí letiště. V hlavním městě jsou dnes přítomni vojáci, píše agentura AP.
Vojáci hlídkují v ulicích Káthmándú a nařizují lidem, aby zůstali doma. Snaží se tak obnovit pořádek po úterních demonstracích, kdy desítky tisíc demonstrantů vtrhly do vládních budov, zapálily parlament a napadly politiky. Protesty měly za následek rezignaci premiéra Khadky Prasáda Oliho.
Ozbrojené jednotky střežící hlavní oblasti Káthmándú zdánlivě navrátily určitý pocit kontroly do města, které bylo v předchozích dnech pohrouženo do násilí a chaosu, píše agentura AP.
Armáda je v Nepálu mobilizována jen zřídka a zpočátku zůstala v kasárnách, policie však nedokázala situaci zvládnout. Armáda v prohlášení uvedla, že zatkla 27 lidí podezřelých z rabování.
Vojáci dnes varovně stříleli do vzduchu poté, co vězni přemohli policejní stráže a pokusili se uprchnout z hlavní věznice v centru Káthmándú, informuje AP. Vojáci pokus o útěk zastavili a vězně převezli do jiných věznic. Nebyla hlášená žádná zranění.
V Nepálu se rozhořely protivládní protesty proti zablokování více než dvou desítek sociálních sítí. V úterý nabraly na intenzitě, když demonstranti zapálili vládní budovy a domy politiků a napadli některé politické představitele. Podle Reuters vyšli do ulic převážně mladí lidé, kteří vládě vyčítají nedostatečnou snahu v boji proti korupci. Zároveň kritizují vládu kvůli nedostatku ekonomických možností pro mladé. Vzhledem k rostoucí kritice politické elity země podal následně premiér demisi.