Tajemná aktovka ochranky prezidenta Zemana. K čemu je, ukázal útok na jinou hlavu státu

Český prezident Miloš Zeman svá veřejná vystoupení v poslední době výrazně omezil. Na veřejnosti se neobjevil ani v souvislosti s 50. výročím okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, osobně však zahájil výstavu Země živitelka. I tam jej doprovázel osobní strážce se zvláštní černou aktovkou v ruce, píše Robert Břešťan na webu Hlídací pes.

Tmavá brašna, kterou strážce s ohledem na její hmotnost často svírá v obou rukách, již dříve vzbudila pozornost některých médií. Spekulovalo se například o tom, že může skrývat nějaký lékařský přístroj, případně rušičku mobilního signálu. Pravda je však jinde.

Jako u Madura

Jak pro HlídacíPes.org potvrdil pod podmínkou anonymity zdroj obeznámený s ochranou ústavních činitelů, jde o balistický štít, složený do nenápadné podoby aktovky: „Stačí rozcvaknout popruh a aktovka se rozbalí do tří spojených pancéřových plátů. Používají to hodně Izraelci a Američané.“

Zda k výbavě prezidentské ochranky balistickými štíty vedly nějaký nové bezpečnostní poznatky, či jde o prevenci a běžný vývoj v ochranných opatřeních, nechce policie komentovat.

"Z taktických a bezpečnostních důvodů nesdělujeme informace ke způsobu a prostředkům využívaným pro ochranu chráněných osob," reagovala na dotazy HlídacíPes.org mluvčí policejního prezidia Eva Kropáčová.

Jak osobní strážci takovou speciální tašku, ve skutečnosti balistický štít, používají, ukázal nedávný incident při projevu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.

Jak ukazuje video, v průběhu jeho vystoupení se ozval zvuk exploze, po chvíli váhání ochranka zareagovala a prezidenta zakryla několika rozbalenými štíty.

Když deštník nestačí

Podobné speciální aktovky se běžně prodávají i na internetu za cenu kolem tisíce dolarů. Štít je podle popsaných parametrů schopen zastavit běžné střely z pistole i pušky.

Váží zhruba tři a půl kilogramu, což je i důvod, proč členové ochranné služby aktovku obvykle drží oběma rukama.

V září 2012 zažil napadení airsoftovou kuličkovou pistolí tehdejší prezident Václav Klaus, na současného prezidenta Zemana létala při projevu na Albertově v listopadu 2014 vajíčka. Tehdy je ochranka odrážela rozevřeným deštníkem.

