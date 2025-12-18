Předseda Senátu Vystrčil přednese večer adventní projev, bude to jeho třetí
18. 12. 2025 – 8:04 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) přednese dnes večer adventní projev.
Bude to jeho třetí. Při premiéře před dvěma lety varoval před eskalací názorové nesmiřitelnosti na úkor hledání kompromisů a rozumných řešení, která mohou vést k oslabování demokracie. Loni uvedl, že stav české společnosti je lepší než nálada jejích obyvatel.
Veřejné poselství předsedy Senátu v závěru roku bude v pořadí už šesté. V letech 2020 až 2022 se k lidem prostřednictvím přenosu České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře obracel na Nový rok. Důvodem změny termínu bylo to, že se současný prezident Petr Pavel rozhodl obnovit tradici novoročních projevů hlavy státu, kterou přerušil jeho předchůdce. Miloš Zeman nahradil proslovy prezidenta na počátku roku vánočním poselstvím na druhý vánoční svátek, tedy 26. prosince.
V reakci na to se Vystrčilův předchůdce Jaroslav Kubera (ODS) rozhodl jako první předseda Senátu přednést v roce 2019 svůj proslov na Nový rok. K tomu se připojili ve svých novoročních vystoupeních tehdejší předseda Sněmovny Radek Vondráček a také staronový premiér Andrej Babiš (oba ANO) jako premiér, který se chystá na Nový rok oslovit občany prostřednictvím sociálních sítí, nikoli tradičních médií.
Bývalý ministerský předseda Petr Fiala (ODS) promlouval k občanům na druhý svátek vánoční, čímž termínově vystřídal Zemana. Bývalá předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) proslovy v závěru roku neměla. Podobně jako Babiš vystupoval v minulosti na Nový rok na sociálních sítích také nynější předseda Sněmovny Tomio Okamura, jen ještě jako šéf SPD.