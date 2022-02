Tahle bitva trpaslíka s obrem měla být původně jenom jedna

Před 82 lety vtrhli na filmové plátno animovaný kocour s myšákem. Mělo jít o jednorázovou záležitost, úspěch byl ale tak velký, že odstartoval bezmála dvě stovky dalších legračních příběhů této dvojice, jež do filmových dějin vstoupila jako Tom a Jerry.

Krátký kreslený film Jak kočka dostala padáka (Puss gets the boot) byl uveden do kin 10. února 1940 společností Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Šlo o první animák s Tomem a Jerrym, třebaže se tak ani jeden z nich ještě nejmenoval. Kocour dostal jméno Jasper a myšák se nejmenoval nijak, jeho pracovní jméno ale bylo Jinx. Zato se na rozdíl od Toma vzhledem příliš nelišil od pozdější konečné podoby Jerryho.

Kresleným hlodavcům studio MGM ovšem moc nefandilo. Šéf společnosti Louis B. Mayer například už pár let před tím vyrazil dveře s jistým mladíkem jménem Walt Disney, který mu přišel nabídnout svého myšáka Mickeyho. „Myšák jako hlavní hrdina kresleného filmu pro celou rodinu? Když se každá žena, jak známo, myší bojí a při pouhém pohledu na ně hystericky křičí a skáče na židli? To přece nemůže nikdy fungovat!“ zněl Mayerův argument.

Padesát dolarů za Toma a Jerryho

Když pak Disneyho kreslený myšák od své filmové premiéry v listopadu 1928 ve velkém dobýval srdce diváků, přehodnotilo studio MGM svůj postoj. K nápadu mladých animátorů Williama Hanny (1910-2001) a Josepha Barbery (1911-2006) bylo ovšem zpočátku značně skeptické a roztálo až poté, co jejich krátký film Jak kočka dostala padáka získal oscarovou nominaci. Šéfům MGM se ovšem moc nelíbila jména obou zvířecích rošťáků. Nová jména se vybírala z návrhů zaměstnanců studia a vyhrál to právě Tom a Jerry, které vymyslel animátor John Carr. Za svůj nápad tehdy dostal 50 dolarů.

Režie filmečku Jak kočka dostala padáka se ujali William Hanna, Joseph Barbera a Rudolf Ising, produkce Rudolf Ising a Fred Quimby. Samotný děj není nijak složitý a naznačuje, že mělo původně opravdu jít o jeden jediný film s touto dvojicí. Kocour Jasper/Tom honí myšáka Jinxe/Jerryho, přičemž se samozřejmě rozbije květináč. A když hospodyňka kočičákovi pohrozí, že jej vyhodí z domu, pokud se to bude opakovat, využije myšák příležitosti k tomu, aby svého soka pořádně potrápil a donutil ho chytat nejrůznější shozené křehké předměty. Nakonec Jasper beztak rozbije veškeré nádobí a ve finále skutečně letí z domu.

Z původně jednorázové záležitosti se vyklubalo 161 krátkých grotesek

Po diváckém úspěchu a nominaci na Oscara pak Hanna a Barbera produkovali filmy s Tomem a Jerrym až do roku 1958. Příběhy nerovného zvířecího dua nakonec ze všech animáků nasbíraly nejvíce ocenění: Sedm krátkých filmů získalo Oscara a dalších šest na něj bylo nominováno, což se dosud žádnému kreslenému seriálu nepodařilo. Celkem bylo v letech 1940 až 1967 natočeno 161 krátkých filmů (po zavření animačního studia MGM v roce 1958 jich vzniklo 13 také v Československu) a Tom a Jerry se stali rovněž námětem celovečerních snímků, počítačových her či komiksů.

Groteskám se ovšem nevyhnula ani kritika, především kvůli leckdy násilným scénám, kdy Tom používá na dopadení Jerryho sekyry, kladiva, výbušniny, jed či střelné zbraně. Parodií na tyto scény je fiktivní pořad Itchy & Scratchy Show ze seriálu Simpsonovi.

Politická korektnost se v průběhu let projevila i na hospodyni, která se ve filmech ovšem neobjevuje celá, ale je vidět jen od pasu dolů. Od 60. let její původně tmavá pleť kvůli obvinění z rasismu zesvětlela, její jižanský přízvuk se změnil na lehce irský a některé starší scény později padly dokonce za oběť nůžkám či byly doplněny o upozornění, že obsahují rasová klišé.