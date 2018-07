Syrská opozice vydává průkazy totožnosti, Turci v tom vydatně pomáhají

MAGAZÍN - Magazín autor: luk

Syrská opozice rozšiřuje svou administrativní působnost na území, které režim prezidenta Bašára Asada ještě neovládá. Vydatně jí v tom pomáhá Turecko.

Mnoho Syřanů přišlo za sedmileté války o všechny doklady totožnosti. Nové průkazy, které nyní s pomocí Turecka začala vydávat opozice na severu země, pro ně mohou být řešením a začátkem cesty k novému životu, napsala agentura Reuters.

Nové průkazy nesou razítko s vlajkou opozice proti prezidentovi Asadovi. Text je i v turečtině, což podtrhuje turecký vliv a předznamenává komplikace Asadovy snahy získat i toto území, až se mu podaří s pomocí Íránu a Ruska dobýt zbytky povstaleckých oblastí jinde v Sýrii.

"Všechen materiál použitý k výrobě těch průkazů pochází z Turecka," říká člen správy města al-Báb Abdarrazzák Abdarrazzák. Údaje obsažené na průkazech má k dispozici také Turecko.

Al-Báb je součástí asi 100 kilometrů širokého pásu země u hranice, kterou Turecko vymezilo jako de facto nárazníkové pásmo v roce 2016, při ofenzivě "Štít Eufratu" na syrském území. Díky ní byli radikálové ze samozvaného Islámského státu (IS) vytlačeni od hranice, ale zároveň byl vražen klín mezi území, na němž v severní Sýrii žijí hlavně Kurdové. Ankara začala mít z jejich rostoucí síly obavy.

Povstalci chtějí dál rozvíjet správu oblasti a Turecko jim pomáhá při obnově a výcviku policie. Syrská vláda tvrdí, že Turecko v severní Sýrii uspokojuje své imperiální ambice. Asad řekl, že hodlá obnovit kontrolu nad celou Sýrií.

Podle Turecka se na daném území kromě osobních dokladů začaly vydávat i poznávací značky automobilů. "Cílem je to území zcela zabezpečit. Rozvíjí se zde sociální život, jednou z prvotních nezbytností jsou občanské průkazy," řekl nejmenovaný turecký představitel. Hlavním cílem je umožnit lidem odlišit se od členů IS a od kurdských milicí YPG. Pro Turecko jsou tyto milice odnoží turecké Strany kurdských pracujících, s níž Ankara vede už 30 let boj.

Abdarrazzák očekává, že v al-Bábu a okolí budou vydány občanské průkazy 140 tisícům lidem. Součástí identifikace je skenování otisků prstů. "Turecká strana bude ty průkazy uznávat," řekl Abdarrazzák. Ti, kdo se nemohou prokázat vůbec ničím, potřebují k potvrzení své totožnosti výpovědi dvou svědků.

Mezi prvními zájemci byl čtyřiadvacetiletý Umar Alván. "Nemohu se prokazovat průkazem režimu, protože jsem hledaná osoba. Zaprvé mě chtějí do armádní služby, zadruhé jsem obviněn z účasti na protestech," řekl. Lékárník z al-Bábu Usmán Usmán poznamenal, že bude nosit dva průkazy, svůj starý i ten nově vydaný. V oblasti "plné cizinců", jak říká, je to podle něj nezbytné. Poukazoval tak na množství Syřanů, kteří sem uprchli z jiných částí Sýrie. "Obstarám takové průkazy celé své rodině," řekl Usmán.