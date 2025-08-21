Dnes je čtvrtek 21. srpna 2025., Svátek má Johana
21. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke

Svůdná miss konečně předvedla nové vnady v celé kráse. Zda se povedly, posuďte sami
zdroj: Profimedia.cz
Modelka se kvůli plochému hrudníku přestala líbit sama sobě. To už je ale minulostí.

Překrásná modelka a vítězka České Miss 2015, Nikol Švantnerová, nedávno přiznala, že když po narození dcery a kojení de facto přišla o prsa, přestala se líbit sama sobě.

A to dokonce natolik, že se odhodlala podstoupit estetický zákrok, byť do té doby jasně preferovala přirozenost.

„Došla jsem do fáze, kdy jsem se přestala cítit žensky. Nikdy jsem neměla žádné křivky, mám sportovní a takovou rovnou postavu, až bych řekla, že klučičí. Žádný křivky, rysy, prostě nic a najednou jsem přišla i o ta prsa a přestala jsem se líbit sama sobě. A to je to nejhorší, kam můžete dojít. Nikdy bych nevěřila, že do téhle fáze mohu dojít. Vždycky jsem se měla ráda taková, jaká jsem,“ prozradila své důvody.

Od zákroku už uběhly zhruba dva měsíce a vypadá to, že si Nikol nemůže výsledek vynachválit. A jelikož právě přidala na Instagram fotku, kde toho na sobě moc nemá, můžeme posoudit sami, jak to vlastně dopadlo.

„Využila jsem dobrého světla a taky taková malá zmínka, že už jsou to vlastně 2 měsíce od zákroku a vlastně mi přijde, že už jsem se s nima narodila. A že jsem opravdu ráda, že jsem se k tomu rozhoupala,“ lebedí si majitelka nového dekoltu.

