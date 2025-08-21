V Kosovu pokračuje politická krize, parlament znovu nezvolil svého předsedu
21. 8. 2025 – 8:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Kosovský parlament ani dnes nezvolil svého předsedu. Selhal tak už pátý pokus o zahájení práce nového zákonodárného sboru po únorových volbách, uvádí místní média a server Balkan Insight.
Strana Sebeurčení premiéra Albina Kurtiho navrhla dnes hned dvě možné kandidátky, ani jedna však nedokázala získat nutnou většinu 61 poslanců z 120.
V únorových parlamentních volbách se Sebeurčení stalo opět nejsilnější stranou se 48 mandáty, ztratilo však nadpoloviční většinu a je nuceno hledat koaliční partnery. Opoziční Demokratická strana Kosova (PDK) a Demokratický svaz Kosova (LDK) získaly 24, respektive 20 mandátů. Nisma a Aliance pro budoucnost (AAK) získaly dohromady osm křesel.
Bez zvolení předsedy není možné zahájit fungování parlamentu a otevřít cestu k ustanovení nové vlády. Ta současná tak vládne v demisi. K zvolení předsedy parlamentu vyzývají i ústavní soud či prezidentka Vjosa Osmaniová. Sebeurčení dnes navrhlo do čela sněmovny dvě své političky - Albulenu Haxhiuovou, nebo Doniku Gërvallaovou Schwarzovou. Obě získaly 57 hlasů.
Podle Sebeurčení dnešní hlasování ukazuje, že ostatní velké strany se nechtějí na zvolení předsedy parlamentu dohodnout. LDK uvedla, že o dohodu se Sebeurčením nestojí, PDK oznámila, že nepodpoří kandidáty, kteří byli dříve členy vlády.
Srbsko ztratilo kontrolu nad Kosovem v roce 1999, když nálety NATO ukončily ozbrojený konflikt v regionu a přinutily ke stažení srbské ozbrojené síly. V roce 2008 vyhlásilo Kosovo nezávislost na Srbsku, které ho ale dál považuje za součást svého území. Kosovo jako suverénní stát uznává asi polovina států OSN včetně Česka.