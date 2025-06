Sténání od profíka! Hvězda českého dabingu: Jak se doopravdy dabují intimní scény?

Velezkušený a velmi úspěšný dabér prozradil, jak to vlastně je s dabingem žhavých scén ve filmech.

Kdyby existovala koruna, žezlo a jablko pro krále dabingu, v Česku by si přes sebe vladařský hermelín mohl s klidem přehodit Michal Holán. Snad nikdo nemá bohatší repertoár – daboval už jestli stovky různých postav. A jistě ještě další stovky zvládne v budoucnu.

Michal je krom toho také znám svou nakažlivě dobrou náladou, kterou zřejmě zkrátka nejde pokazit, ať se děje, co se děje, a smyslem pro humor. Není proto s žádným podivem, že když dorazil do pořadu eXtra Host magazínu eXtra.cz a řeč přišla na erotické scény, odpovídal se smíchem a nadsázkou.

„Ty bláho, ty jsou super!“ zaradoval se, když padla zmínka o intimních scénách.

Většinou s nimi ale prý moc práce není. Zpravidla probíhají řekněme bez sáhodlouhých proslovů a není tak co dabovat. Často se proto nakonec nechávají v originálu: „Většinou ty intimní scény se vezmou z originálu. Originál je originál – to je jako jasný,“ potvrdil Holán.

Není to ale stoprocentní pravidlo a občas je vážně potřeba i postelovou scénu zkrátka nadabovat. A pak je potřeba se toho prostě nebát, byť na vzdychajícího dabéra kouká celý štáb: „Jsi v tom studiu sám a oni tě vidí přes to okýnko. A ty tam děláš prostě, prožíváš to, co ta postava. Když je to vášnivej sex, tak tam prostě hekáš jak šílenec. A oni určitě, já je nevidím, ale určitě dělaj jako ‘hahaha’,“ smál se zkušený dabér.

Michal si ale dabing ostřejších scén užívá a vzpomněl si při té příležitosti na své dávné začátky: „Dělal jsem i pár eroťáků na Novu. Tam se ty dechy braly většinou z originálu. Ale to mě bavilo, to jsem vyloženě měl radost,“ zasnil se.

Z použití originální zvukové stopy ale nadšený nebyl, radši by se sám pořádně opřel do řemesla: „Bohužel ty dechy brali, jinak by si člověk rád zahekal,“ vtipkoval.