Nová dávka urážek! Soukup plive na Agátu, vysmál se jejímu pláči

30. 6. 2025 – 8:00 | Magazín | BS

Podnikateli leží jeho bývalá láska nebývale v žaludku.

Kdyby se bývalý mediální magnát a podnikatel Jaromír Soukup najednou usmířil se svou bývalou partnerkou Agátou Hanychovou, najednou by na český internet mířil tak poloviční objem článků. Válečná sekera ale zřejmě zůstane venku a bude o čem psát už napořád.

V posledních dnech se ale zdá, že je to spíš Soukup, komu se příliš nedaří se uklidnit. Jako by nestačilo, že se s bývalkou bude muset opět potkat u soudu – zhruba před týdnem se vztekal, že ho Agáta v rámci soudního jednání za zavřenými dveřmi označila za alkoholika, pak si zas stěžoval, že musí platit asistentkám dohlížejícím na předání dcery...

A nyní přišel s novou dávkou rýpanců na adresu své někdejší vyvolené. Pije prý ona: „Poslouchat u soudu, že jste alkoholik, zrovna od téhle paní, to je divný. To jsou věci… S tím alkoholismem mě rozesmála. Zajímalo by mě, kolikrát mají na obvodním oddělení Prahy 6 hlášení o té paní. Podle mě mockrát,“ láteřil v rámci placeného obsahu na svém webu Soukup.

Je pravda, že bychom mohli vzpomenout některá Agátina alkoholická extempore z minulosti – kdo má koho větší právo nazývat alkoholikem, tak zůstává ve hvězdách.

Ostrou reakci měl Soukup i na Agátinu emotivní prosbu, aby kvůli jejich společné dceři Rozárce už dál neboxoval.

Připomeňme, že při nedávném zápase na turnaji Clash dostal Soukup nakládačku a Agáta reagovala s docela nestrojenou upřímností: „Když jsem viděla ten zápas, kdy ho Datel mlátil, toho v podstatě starýho pána, tak mi to přišlo jako zneuctění Rózy tatínka. Róza tohle najde a uvidí to. Bylo to za mě úplně přes čáru. Jaromír si neuvědomil, kolik mu je, a jak je na tom fyzicky. Šel se takhle ztrapnit, a ta jeho dcera to uvidí,“ uváděla Agáta před dvěma týdny ve svém podcastu.

„Bylo mi ho upřímně líto. Jaromíre, vykašli se už na to. Máš malý dítě,“ poprosila pak.

Soukup ze starosti své expřítelkyně radostí zrovna nečišel: „Četl jsem, jak jí je líto, že bijou starého pána. Kdyby jí to bylo líto, tak by mi třeba napsala, zavolala. Nic takového se ale nestalo. Důležité je, jak to vypadá navenek. Tak ty stará paní: starého pána bijou. Ten starej pán není starej, ale ten zápas se mu nepovedl, to je pravda,“ reagoval Soukup u sebe na webu.

„Byla prý nešťastná. Mě zase nezajímají názory téhle stárnoucí paní,“ odplivl si ještě nakonec.

Agáta na Soukupovy výroky odmítá reagovat.