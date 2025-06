Předseda Ústavního soudu Josef Baxa varuje před zpochybňováním justice a státu

30. 6. 2025 – 6:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Předseda Ústavního soudu Josef Baxa pokládá za ebezpečné hovořit o selhání státu nebo justice na základě jednoho rozhodnutí nebo toho, že se někomu takové rozhodnutí nelíbí.

Řekl to v dnešních Otázkách Václava Moravce České televize. Politická a právní kultura se podle Baxy zhoršuje a ve veřejném prostoru padají stále silnější výroky. Řekl také, že pokud si někdo myslí, že ústavní soudci nebo soudci správních nebo jiných soudů někomu fandí, je to omyl. Za nemístně označil snahu vtahovat soudy do konspirací.

Česká televize připomněla výrok předsedkyně poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerové z 18. června, kde komentovala rozhodnutí Ústavního soudu, který nevyhověl podání poslanců ANO na zrušení přísnějších podmínek předčasných důchodů. "Nebudu střílet lacině do ÚS, proto říkám, že rozhodnutí respektuji. Ale že s tím nesouhlasím jako člověk, to klidně řeknu, protože ani Ústavní soud není posvátná kráva," řekla tehdy.

Baxa dnes řekl, že když tento výrok slyšel poprvé, blesklo mu hlavou, že žádná instituce ani osoba není posvátná. "Bohužel nemám z takových výroků radost. Svědčí to o úrovni politické a právní kultury, která je stále a stále horší," řekl. "Vnímám ve veřejném prostoru stále silnější výrok, rétorika se velmi zostřuje. Aktéři o sobě mluví jako o lhářích, o zločincích, urážejí se, zesměšňují se. Někdo říká, že to k politice patří. Já si to nemyslím," poznamenal.

"Znovu to opakuji: Je to velmi nebezpečné na základě nějakého jednoho třeba rozhodnutí, na základě toho, že se nějaké rozhodnutí někomu nelíbí, okamžitě mluvit o černém dnu právního státu, že selhal stát, selhala justice," řekl. "Buď je to neschopnost vidět celek, vidět komplex, vidět souvislosti, vidět trošku dál, nebo je to záměr a to je možná ještě horší," dodal.

Podle statistiky ČT adresovali poslanci v minulém volebním období Ústavnímu soudu šest podání. Za současné volební období jich je deset, ve všech figuruje hnutí ANO, sedm návrhů Ústavní soud zamítl, jednomu vyhověl. Šlo o zpřísnění pravidel pro vlastnictví médií politiky a přijímání dotací. Na vyřízení čeká podnět ohledně vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Soutok. Výsledek týkající se důchodové reformy vyhlásí ÚS 9. července.