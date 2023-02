Stát zruší Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, jeho práci převezme ÚOHS

Stát zruší Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI), který funguje od jara 2017. Činnost úřadu, který řešil spory mezi dopravci na železnici nebo leteckými firmami na pražském letišti, má převzít Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Uvedl to dnes server Zdopravy.cz, kterému to potvrdil ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Podle mluvčího ÚOHS Martina Švandy by pro antimonopolní úřad neměl být problém činnost ÚPDI převzít.

„Pokládám to za správné a logické řešení,“ řekl Kupka. Zrušení úřadu podle něj zajistí finanční úspory, ÚPDI mělo loni výdaje přes 22 milionů korun. Jeho kompetence převezme antimonopolní úřad. „Nikdo z dopravců se tak tohoto kroku nemusí obávat,“ podotkl Kupka. Příprava zrušení ÚPDI podle něj potrvá maximálně rok.

„Spojení s Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře se v současné době již připravuje. Jejich agenda je poměrně příbuzná s naší, ostatně už při zřizování ÚPDI se uvažovalo, že bude tato problematika svěřena ÚOHS. Neměl by pro nás být problém tuto činnost převzít a vykonávat ji,“ napsal mluvčí ÚOHS Švanda.

Kdo ÚPDI v posledních měsících činnosti povede, ještě není jasné. Současnému předsedovi Pavlu Kodymovi vypršel mandát 15. února. Vítěz výběrového řízení zatím není znám. O nejvyšší post má podle Zdopravy.cz vedle Kodyma zájem i jeho místopředseda Miloslav Kothera a Luďka Hnulíková z Arrivy.

Kupka se podle serveru chce rozhodnout do středy, zda vládě předloží ke jmenování novým předsedou jednoho z kandidátů, nebo zda nechá úřad zaniknout bez předsedy. V takovém případě by jej dovedl jako místopředseda Kothera. Bývalý manažer Českých drah se stal místopředsedou loni.

Úřad vznikl před šesti lety v reakci na otevření železničního trhu. Jeho úkolem bylo hlídat rovný přístup při přidělování kapacity dopravcům na přeplněných železničních tratích či posuzovat případnou ochranu spojů objednaných a financovaných z veřejných peněz proti komerčním linkám. Na starosti měl také nediskriminační přístup k letecké infrastruktuře.