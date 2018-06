Stát udeří proti výrobcům drog. Prodej léků se opět zpřísní

AKTUALITA - Aktuality autor: vac

Prodej léků s pseudoefedrinem, který může sloužit pro výrobu pervitinu, se od 1. července v Česku zpřísní. Pacienti si budou moci po předložení občanského průkazu koupit v jednom týdnu léčivo s maximálním množstvím 900 miligramů této látky. Údaje kupujících zaznamená registr Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Na tiskové konferenci to dnes řekli zástupci ministerstev vnitra a zdravotnictví.

Pseudoefedrin obsahují například léky na nachlazení a chřipku. Mezi lety 2005 a 2008 prodej těchto léčiv prudce vzrostl, a to ze 400 tisíc na pět milionů balení. Vydávání se proto začalo regulovat a od května 2009 si lidé medikamenty mohli pořídit po předložení občanského průkazu. SÚKL tehdy zprovoznil centrální úložiště dat. Do systému se ale nepřipojily všechny lékárny. Některé tak prodej měly jen ve své evidenci. Od července budou lékárníci údaje kupujících zadávat do registru pro léčivé přípravky s omezením.

"Jakýkoliv uživatel si bude moci koupit volně prodejný lék s pseudoefedrinem do balení až 900 miligramů. Pak se výdej zablokuje v jakékoliv lékárně v ČR na dobu sedm dnů," uvedl náměstek ministerstva zdravotnictví Filip Vrubel.

Podle ředitele národní protidrogové centrály Jakuba Frydrycha opatření sníží dostupnost suroviny pro výrobu drogy pro malé laboratoře. Ročně jich policisté odhalí kolem 260. "Zametli jsme si před vlastním prahem. Pokud se obracíme na jiné země EU, aby pomohly regulovat výdej dostupných léků, tak v tomto opatření máme čisté svědomí," uvedl Frydrych.

Experti na protidrogovou politiku už dřív uváděli, že omezení prodeje v Česku nestačí. Léky k výrobě metamfetaminu, tedy pervitinu, se do ČR dovážely, a to třeba z Polska. "Podařilo se po delším vyjednávání s polskými kolegy dosáhnout omezení i u nich," řekl první náměstek ministra vnitra Jiří Nováček.

Podle poslední národní výroční zprávy o užívání drog Polsko přikročilo k omezením v roce 2015. Léčiva s pseudoefedrinem pro výrobu pervitinu pocházejí nejčastěji z Turecka a do ČR se pašují přes Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Slovensko a Polsko, uvádí dokument za rok 2016.

Podle něj bylo v Česku v roce 2002 celkem 21.800 problémových uživatelů pervitinu. V roce 2016 jejich počet dosáhl 34 300. Od roku 2014 klesal, tehdy bylo na pervitinu závislých 36.400 lidí.

Národní protidrogová centrála v dokumentu uvádí, že v Česku stále převládají menší domácí varny. Předloni jich policisté odhalili 261, o rok dřív 263. Nejvíc z nich bylo v Moravskoslezském, Jihomoravském a Ústeckém kraji. Pervitin se neužívá ale jen v Česku, rozšířil se například také do Německa, a to pod názvem Crystal.