Stát chce kvůli bloku uzavřít smlouvu s ČEZ, prioritou jsou Dukovany

Stát chce kvůli plánované stavbě nového tuzemského jaderného bloku uzavřít s energetickou skupinou ČEZ smlouvu. Na čtvrteční konferenci k budoucnosti jaderné energetiky v ČR to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl doplnil, že při přípravě stavby nového zařízení se stát zaměří na Dukovany. Smlouva s dceřinou společností ČEZ Elektrárna Dukovany II by mohla podle něj být podepsána ještě letos.

Detaily smlouvy ještě podle Babiše domluveny nejsou. Uvedl, že jejím prostřednictvím získá stát větší kontrolu nad výstavbou bloku a možnost jednat v případě, že se změní parametry trhu, či přebrat stavbu od ČEZ, kdyby hrozilo zvýšení nákladů.

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš ve svém vystoupení uvedl, že si myslí, že zmiňovaná smlouva by mohla komplexně pokrýt jak práva a tak povinnosti ČEZ jako investora, ale i stabilitu regulatorního prostředí. "Dnes je ten správný a nejvyšší čas najít shodu na tom, jakým způsobem v České republice obnovu a další výstavbu jaderných bloků realizovat a financovat," dodal.

Míl dále uvedl, že předpokládá dlouhá jednání s Evropskou komisí o podpoře projektu ze strany EU. "Bez dohody s komisí se výsledku těžko přiblížíme," uvedl. Samotný tendr na stavbu by podle něj mohl být vypsán koncem roku 2020, vše ale záleží na rychlosti jednání s Bruselem. Odhaduje proto, že zahájení výběrového řízení může být posunuto na rok 2021.

Zhruba po třech letech, tedy v roce 2024 by měla vláda měla dostat výsledek tendru a rozhodnout o zhotoviteli stavby. "V letech 2024 až 2029 by to pak bylo o podepsání smlouvy, procesu získání stavebního povolení a rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, které umožňuje zahájení výstavby," dodal.

Babiš během dnešní konference zalitoval, že byl v roce 2014 zrušen tendr na dostavbu Jaderné elektrárny Temelín, protože "tehdy byly ideální podmínky".

Například programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák však na twitteru upozornil, že sám Babiš byl v té době ministrem financí ve vládě premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). "Pro připomenutí - tendr byl zrušen, protože vláda, kde dělal šéfa ministerstva financí, nechtěla dát garantované ceny, což bylo správné rozhodnutí a nemusí se za to stydět," uvedl dnes Sedlák. Možné vládní garance plánovaného projektu označil dnes Babiš za bianco šek, plánovaná smlouva je podle něj lepším řešením.

Plány na možnou stavbu nového jaderného zdroje v ČR už několik let brzdí nejasnosti o způsobu financování. Babiš loni v listopadu uvedl, že stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany by měla zajistit dceřiná firma ČEZ. Stát je připraven podpořit investici tím, že ji bude garantovat jako druhý v pořadí, dodal. Podle Míla je podmínkou stavby nového jaderného bloku v ČR široká politická podpora.

O stavbu jaderného bloku v Česku se podle dřívějších informací zajímá šest společností. Jde o ruskou státní společnost Rosatom, francouzskou EDF, jihokorejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a severoamerický Westinghouse. Proti stavbě nového jaderného zdroje v ČR se dlouhodobě staví ekologové.