Tři muži čelí obvinění z krádeže vzácného nádobí používaného Elysejským palácem
20. 12. 2025 – 18:54 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ve Francii byli tento týden zatčeni tři muži, kteří čelí obvinění z krádeže vzácného nádobí, včetně sevreského porcelánu, které se používalo při státních recepcích a dalších akcích prezidentského paláce.
Hodnota ukradených předmětů se odhaduje na 15.000 až 40.000 eur (360.000 až 960.000 Kč), informovala dnes agentura Reuters.
Hlavním podezřelým v této kauze je Thomas M., zaměstnanec Elysejského paláce, který se staral o zajišťování nádobí pro slavnostní recepce. Podle místních médií pracoval také v muzeu Louvre. Vzácné talíře, šálky a další věci, například sklenice na šampaňské, podle místních médií kradl postupně asi dva roky a přitom falšoval záznamy, v nichž se postupně snižovalo množství tohoto inventáře. Část z nich prodal, s čímž mu pomáhal jeho přítel Damien G., obchodník se starožitnostmi.
Tři podezřelí byli zatčeni v úterý a posléze propuštěni na kauci. Podle místních médií se k činům přiznali a velká část ukradeného zboží byla nalezena v domě hlavního podezřelého. Podle vyšetřovatelů byly některé ukradené kusy porcelánu inzerovány i na jeho účtu Vinted.
Soud v této kauze je naplánován na únor.