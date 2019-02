Potíž se závadným hovězím: Zveličujete to, soptí polský ministr

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Z polského hovězího, v němž se vyskytly bakterie salmonely, se ve dvou podnicích snědlo téměř 22 kilogramů. Dle zjištění Státní veterinární správy (SVS) se do podniků v Brně a Pohořelicích na Brněnsku dostalo 229 kilogramů závadného hovězího, nesnědené maso se vrátilo dodavateli, oznámil mluvčí SVS Petr Majer. Maso prý prošlo tepelnou úpravou, při které se bakterie zničí. Lidem by tak neměly hrozit zdravotní problémy. Polský ministr zemědělství se dnes rozzlobil kvůli kontrolám masa, které začaly, považuje to za zveličování problému.

čtěte dále: Hannibal Lecter pro hnutí ANO

čtěte dále: Když kraje pletou bič na žáky