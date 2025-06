Starosta Řeporyjí Novotný převrátil auto na dálnici

„Na místo jsme vyslali svou jednotku a zajistili jsme přívěs, tažné vozidlo je v pořádku a nehoda se obešla bez zranění,“ řekla pro iDnes mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

„Řidič zřejmě kvůli vysoké rychlosti přívěs rozhoupal a ten poté skončil v nedalekém příkopu. Následnou lustrací policisté zjistili, že muž ročník 1981 má od roku 2024 blokaci řidičského oprávnění. Dechová zkouška u něj vyšla negativně,“ sdělila policejní mluvčí.

Novotný tvrdí, že se nejedná o zákaz řízení, protože si prý jen zapomněl odblokovat administrativní blokaci řidičáku.

„Dle mého nepřizpůsobení rychlosti, samozřejmě jsem jel cca 90, ale nemám v úmyslu to někomu cpát. Zkusil jsem vše, co pro tyto případy platí, a když jsem viděl, že to nedám, vzbudil jsem děti a řešil to,“ popsal průběh nehody sám řeporyjský starosta.

„Přestupky mi nejsou cizí. Pro mě je důležité, že obě děti a kamarád jsou bez zranění,“ dodal.